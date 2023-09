Google-ku wuxuu siidaayaa Cusboonaysiinta Amniga Degdegga ah ee Chrome-ka nuglaanta eber-maalin

By

Google ayaa soo saartay cusboonaysiinta amniga degdega ah si wax looga qabto nuglaanta eber-maalin ee biraawsarkeeda Chrome. Tani waa nuglaanta afaraad ee eber-maalin ah oo looga faa'iidaysanayay weerarada tan iyo bilowgii sanadka. Nuglaanta, oo loo aqoonsaday sida CVE-2023-4863, ayaa si firfircoon looga faa'iidaystay duurka. Google ayaa ku boorisay isticmaalayaasha Chrome-ka inay sida ugu dhakhsaha badan ugu cusboonaysiiyaan daalacashada nooca ugu dambeeya.

Nuglaanta, tabar darida buuxdhaafka ah ee kaydiyaha WebP, waxay leedahay awood ay ku keento shilal oo ay fududayso fulinta kood aan sabab lahayn. Waxaa markii hore sheegay Apple SEAR iyo Citizen Lab ee Jaamacadda Munk ee Jaamacadda Toronto. Citizen Lab waxa uu hore u soo bandhigay cayayaan eber-maalin ah oo loo adeegsaday weerarrada basaasnimada ah ee ay dawladdu taageerto jilayaasha khatarta ah ee ka dhanka ah shakhsiyaadka khatarta sare leh, sida siyaasiyiinta mucaaradka, saxafiyiinta, iyo mucaaradka.

Iyadoo Google ay xaqiijisay in nuglaanta laga faa'ideystay, haddana shirkaddu ma aysan bixin faahfaahin gaar ah oo ku saabsan weerarrada. Waxay u badan tahay in gelitaanka tafaasiisha bug-ga iyo isku-xidhyada la xaddidi doono ilaa inta badan isticmaalayaasha ay ku cusbooneysiiyaan daalacashada iyaga oo hagaajinaya. Tani waa si looga hortago in jilayaasha khatarta ah ay abuuraan faa'iidooyin iyaga u gaar ah oo ku saleysan macluumaadka.

Isticmaalayaasha Chrome waxay cusbooneysiin karaan daalacashada iyaga oo isticmaalaya menu Chrome ama iyagoo dib u bilaabaya qalabkooda. Cusboonaysiinta tooska ah ayaa sidoo kale lagu rakibi doonaa is dhex galka isticmaalaha ka dib dib u bilaabo. Iyagoo si degdeg ah u cusbooneysiinaya daalacashada, isticmaalayaashu waxay iska ilaalin karaan weerarrada suurtagalka ah ka hor inta aan faahfaahin farsamo oo dheeraad ah la sii dayn.

Gebagebadii, Google waxa uu qaaday tallaabo degdeg ah si uu wax uga qabto nuglaanshaha eber-maalin ee u dambeeyay ee Chrome. Isticmaalayaasha waxaa lagu booriyay inay cusboonaysiiyaan browser-yadooda oo ay u dhigaan nuqulkii ugu dambeeyay si loo yareeyo khatarta ka faa'iidaysiga. Marka ay sidaas sameeyaan, waxay ka ilaalin karaan nidaamkooda iyo xogtooda weerarrada iman kara.

