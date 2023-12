Dabaaldegga Jiilaalka ee Fortnite wuxuu keenaa farxad Fasaxa oo leh Wax cusub

Dadka xiiseeya Fortnite way ku farxi karaan maadaama xaflada Dabaaldegga Jiilaalka ee aadka loo sugayay ay ugu dambeyntii halkan tahay. Dhacdadan xiisaha badan ee ciyaarta dhexdeeda ah, oo ku faanta mawduuca jiilaalka ee dabbaaldegyada ah, waxay siisaa ciyaartoyga adduun cusub oo dhan si ay u sahamiyaan iyo waxyaabo xiiso leh oo ay ku dhiiradaan.

In kasta oo aysan jiri doonin wax cusub oo cusub inta lagu jiro xilliga kirismaska, Bandhiga Jiilaalka wuxuu higsanayaa in taageerayaasha Fortnite lagu maaweeliyo astaamo cusub oo ballaaran. In kasta oo la arki doono sida ay u saameyn doonto qaababka dhowaan la soo bandhigay ee Cutubka 5, Xilliga 1, oo ay ku jiraan Bandhiga Fortnite, Racing Racing, iyo Lego Fortnite, waxay u badan tahay in dabbaaldeggu u keeno isbeddel aan macquul ahayn khariidada si loogu daro fasaxa. ruux.

Wakhtiga uu bilaabmayo Bandhiga Jiilaalka waxa la filayaa inay noqoto Khamiista, Diisambar 14, saacada 13:00 CET / 06:00 PT. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la ogaado in jadwalkan aan wali la xaqiijin Ciyaaraha Epic, soo saarayaasha Fortnite. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo la tixgelinayo waqtiga dhacdooyinkii hore, waa ammaan in la qiyaaso in cusbooneysiinta la bilaabi doono waqtigan.

Bandhiga Jiilaalka ee Fortnite ayaa la filayaa inuu socdo ilaa horraanta Janaayo, oo ku beegan gabagabada fasaxa jiilaalka ee shirkada Epic Games. Ciyaartoyda waxay u badan tahay inay haystaan ​​​​ku dhawaad ​​seddex toddobaad si ay u furaan shayada dhacdada cajiibka ah, iyadoo la filayo inay soo gabagabeyso Khamiista, Janaayo 4, 2024.

Mid ka mid ah arrimaha xiisaha leh ee xafladda sanadkan waa helitaanka maqaar bilaash ah. Laba harag oo cusub, Winterfest Bushranger iyo Holiday Boxy, oo ay weheliso fara badan oo ah Back Blings iyo Gliders, ayaa lagu heli karaa iyadoo la dhammaystiro hawlgallada maalinlaha ah ee ciyaarta dhexdeeda. Si ka duwan sannadihii hore, hargahan iyo walxaha kale ee bilaashka ah ee munaasabadda laguma keeni doono 'Habka Hibada', oo u baahan ciyaartoydu inay si firfircoon uga qaybqaataan howlgallada maalinlaha ah si loo furo abaal-marinnada xiisaha leh.

Isku diyaari inaad ku tabarucdo qalabkaaga jiilaalka oo aad gasho safar xiiso leh oo aad ku dhex marayso Bandhiga Jiilaalka ee Fortnite. Iyada oo jawigeeda soo jiidashada leh iyo nuxurka soo jiidashada leh, dhacdadani waxay si xiiso leh u sugaysaa ciyaartoydu inay u quusaan dhul-jiilaalka oo aan hore loo arag.