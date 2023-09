Cusboonaysiinta Fortnite 26.10: Jadwalka Wakhtiga Dhicista iyo Qiyaasaha Ku Saabsan Waxyaabaha Cusub

Horumarinta Fortnite, Ciyaaraha Epic, ayaa ku dhawaaqay in ciyaartu ay noqon doonto mid aan la heli karin si loo cusboonaysiiyo 26.10. Cusboonaysiintan ayaa lagu dabaqi doonaa goobo kala duwan oo ay ku jiraan PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Switch, Android, iyo PC. Ciyaartoyda waxay filan karaan in cusboonaysiinta diyaar u tahay soo dejinta subaxda Sebtember 12.

Cusboonaysiinta, isticmaalayaashu waa inay saadaaliyaan muddada server-ka hoos u dhaca. Tani waxay la macno tahay in Fortnite ay si ku meel gaar ah u ahaan doonto mid aan la ciyaari karin dhowr saacadood. Si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan goorta aad dib ugu soo laaban karto ciyaarta, halkan waa 26.10 server wakhtiga dhimista:

-Wakhtiga dhimista ayaa lagu wadaa inuu bilaabmo 4 AM ET, taas oo keentay in la joojiyo isku-dheellitirka waqti kooban ka hor.

-Taageerayaasha UK, wakhtiga khadka tooska ah ee buuxa waxa uu bilaaban doonaa 9 subaxnimo BST halka isku dheeli tirnaanta la naafo noqon doono 8.30 AM BST.

In kasta oo Ciyaaraha Epic aysan si cad u sheegin goorta dhimashadu ay dhammaanayso, dayactirka badanaa wuxuu qaataa ku dhawaad ​​dhowr saacadood. Sidaa darteed, Fortnite waa inay khadka ku soo noqotaa ugu dambayn 11 AM BST.

Ku dhawaaqida cusboonaysiintan ayaa kicisay xamaasad ka dhex jirta dadka xiiseeya ee ku saabsan waxa cusub ee lagu dari doono cusboonaysiinta 26.10. Taageerayaasha qaar ayaa ku fikiraya in, iyada oo la bilaabayo gelitaanka hore ee Mortal Kombat 1, Sub Zero oo ka socda xirfad-yaqaannimada ayaa laga yaabaa inay noqoto jilaa lagu ciyaari karo Fortnite.

Intaa waxaa dheer, Ciyaaraha Epic ayaa la filayaa inay soo bandhigaan shay ama hub cusub, iyo sidoo kale kordhin cusub. Dukaanka alaabta ayaa sidoo kale heli doona harag cusub oo loogu talagalay ciyaartoyda si ay u helaan oo ay kor ugu qaadaan khibradooda ciyaaraha.

Marka lagu daro waxyaabahan cusub, Ciyaaraha Epic waxay wax ka qaban doonaan dhiqlaha baahsan iyo ciladaadka ciyaarta ciyaarta laga bilaabo bilowga xilli ciyaareedka cusub, iyaga oo sii sifayn doona ciyaarta si ay ugu raaxaystaan.

Xigasho: Epic Games Ogaysiis Twitter