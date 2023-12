Suuqa Galleria ee Fort Lauderdale wuxuu raadsadaa iibsadaha dib u dhiska

By

Xarunta caanka ah ee Galleria Mall ee ku taal Fort Lauderdale ayaa iib ah iyada oo doonaysa in ay dib u soo noolayso muuqaalkeeda oo ay soo jiidato jiil cusub oo soo booqda. Shirkadda caanka ah ee adeegyada guryaha ee ganacsiga ee CBRE ayaa loo xilsaaray inay u hesho iibsade guriga, kaas oo bixisa "horumar baaxad leh oo baaxad leh oo raaxo leh oo dib-u-kobcinta isticmaalka."

Galleria Mall, oo mar ahayd meesha ugu horraysa ee cuntada iyo wax-soo-iibsiga ee magaalada, ayaa sannadihii u dambeeyay ku dhibtoonaysay inay la qabsato isbeddelka dookhyada macaamiisha iyo isbeddellada muuqaalka tafaariiqda. Halka suuqan uu hadda leeyahay 67% dadka deggan, haddana waxa ay la kulantay caqabado soo jiidashada dukaamo caan ah, waxaana goobta isaga tagay magacyo caan ah sida Saks iyo Lord & Taylor.

Raadinta iibsadaha, mallku wuxuu wajahayaa tartan ka imanaya horumarada kale ee Fort Lauderdale. Fiirinta Waddada Weyn ee Federaalka ee u dhaxaysa Sunrise iyo Oakland Park boulevards waxay noqotay xarun tafaariiqeed oo mashquul ah, halka Las Olas Boulevard ay noqotay meel caan ah oo ay ka buuxaan xarumo qaran oo la raadsado. Intaa waxaa dheer, xaafadda Flagler Village waxa ay la kulmaysaa kobac xagga dhismaha guryaha ah, oo ay la socdaan goobo tafaariiqeed oo heer waddo ah.

Awoodda Galleria Mall waxay ku taal meesha ugu muhiimsan, oo leh muuqaalo biyo ilaalin ah iyo u dhowaanshaha xeebaha iyo magaalada hoose. Hantida ay leedahay Keystone-Florida Properties, ayaa la filayaa in lagu iibiyo in ka badan $100 milyan. CBRE waxay aaminsan tahay in dib u dhiska saxda ah, Galleria Mall ay dib u heli karto maqaamkeeda mid ka mid ah bulshooyinka aadka u jecel ee qaranka si ay ugu noolaadaan, u shaqeeyaan, iyo u ciyaaraan.

Si kastaba ha ahaatee, safarka dib u dhiska ma fududayn. Qorshayaashii hore ee dib u habaynta suuqan, oo ay ku jireen taawar dheer oo guryaha is-kaashatada ah iyo qaab dhismeed la isku daray, ayaa derisku diidmo kala kulmayeen, ugu dambayntiina waa laga tegay. Caqabadda hadda taagan waxay ku jirtaa in la helo hindise horumarineed oo ay xaafaddu aqbali doonto oo dabooli doonta baahiyo kala duwan. Ikhtiyaarada waxaa ka mid ah bulsho la isticmaalo, isku darka qaybaha la deggan yahay iyo tafaariiqda, ama mashruuc degaan oo keliya.

Marka ay Galleria Mall bilowdo raadinta iibsadaha, ma jiraan oggolaansho horumarineed oo jira ama codsiyo sugaya. Mustaqbalka astaanta caanka ah ee Fort Lauderdale ayaa weli ah mid aan la hubin, laakiin suurtogalnimada dib-u-horumarin guul leh ayaa qaabayn karta tafaariiqda magaalada iyo muuqaalka qaab nololeedka qarniga 21-aad.