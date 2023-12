Kormeerihii hore ee dhismaha ayaa la xidhay isaga oo lala xidhiidhinayo bustaha daroogada weyn

By

Kormeere hore oo dhismo ah oo ka soo jeeda Hartford, Connecticut ayaa loo xiray eedeymaha uu ku leeyahay ku lug lahaanshaha maandooriye malaayiin doolar ah oo ka dhacay pizzeria ee New York. Alexander Samboy, oo 45 jir ah, iyo laba qof oo kale, ayaa lagu soo oogay dacwad ah inay ka ganacsadaan ku dhawaad ​​4 milyan oo doolar oo isugu jirta cocaine, fentanyl, heroin, iyo daroogo kale oo ay ka soo saareen dukaan pizza ah oo ku yaal Bronx.

Wakiilka Gaarka ah ee Frank Tarentino oo ka socda Maamulka Dhaqangelinta Maandooriyaha ee qaybta New York ayaa ku tilmaamay qabsashada mid ka mid ah kuwii ugu weynaa ee uu ku arkay aagga muddooyinkan dambe. Dabagal ay sameeyeen DEA iyo Booliska New York ayaa shaaca ka qaaday in Samboy lagu qabtay isagoo ka soo baxaya dukaanka Bronx Pizza isagoo wata boorso 19-kii October. Boorsada dhabarka ayaa markii dambe lagu qabtay meel taraafikada ah waxaana laga helay 5 kg oo Cocaine ah.

Magaalada Hartford ayaa xaqiijisay shaqada Samboy ee kormeeraha dhismaha magaalada, laakiin wuu iska casilay xilkiisa ka dib markii lagu eedeeyay. Arrintan ayaa walaac ka muujisay suurtagalnimada in si khaldan loo isticmaalo lacagta cashuur bixiyayaasha, waxaanay keentay in su’aalo la iska weydiiyo wixii kale ee xaaraan ah ee ka dhaca daaha gadaashiisa.

Saxafiyiinta ayaa isku dayay in ay la xiriiraan Samboy ciwaankiisa ku qoran magaalada Berlin, balse haweeney albaabka ka soo xiratay ayaa sheegtay in uusan ku noolayn halkaas. Maamulka labada NYPD iyo DEA ayaa sheegay in baaritaankooda ku saabsan howlgalka daroogada uu socdo ayna go'aaminayaan haddii ay jiraan shaqsiyaad dheeraad ah oo ku lug leh.

