Guusha Layaabka leh ee Elden Ring: FromSoftware Bidix wuu yaabay

Soo koobid: In kasta oo guusha laxaadka leh ee ciyaarta doorka-ciyaarista Elden Ring, kooxda FromSoftware ay weli hubin sababaha saxda ah ee caannimadeeda. Yasuhiro Kitao, soo saaraha Elden Ring, ayaa muujiyay sida uu ula yaaban yahay iibka weyn ee ciyaarta intii lagu jiray Abaalmarintii Partner Play ee dhawaan 2023 ee Japan. FromSoftware, oo caan ku ah sida ay uga go'an tahay in ay abuurto ciyaaro raaxaysi leh oo qiimo leh, ma qorshayso in ay bedesho qaabkeeda horumarineed ee ku salaysan guusha Elden Ring.

Elden Ring, ciyaarta aadka loo ammaanay, ayaa ka yaabisay taageerayaasha iyo khubarada warshadaha labadaba. Iyada oo ciyaartu ay ku soo dhowaanayso sannad-guuradeedii laba-sanno, soo-saareyaasha FromSoftware ayaan weli si buuxda u lafagurin sababaha ka dambeeya guushiisa cajiibka ah. Sida laga soo xigtay Kitao, kooxdu ma awoodo inay fahmaan jawaabta baaxadda leh ee ciyaartoyda iyo tirooyinka iibka ee aan horay loo arag ee ciyaartu ku guulaysatay.

FromSoftware ayaa had iyo jeer raacda falsafada udub dhexaad u ah abuurista ciyaaraha ay shakhsi ahaan u helaan madadaalo iyo macno leh. In kasta oo guusha weyn ee Elden Ring, habkan aasaasiga ah waxba iskama beddeli doono. Istuudiyaha kuma dadaali doono inuu ku celceliyo guulaha ciyaarta isagoo daba socda hits cusub oo blockbuster ah.

Waxqabadka aan caadiga ahayn ee Elden Ring ayaa ka dhigay inuu noqdo FromSoftware cinwaankiisa ugu guulaha badan ilaa maanta. Iyadoo lagu soo raray 20 milyan oo nuqul caalami ah sanad gudihiis, ciyaarta ayaa ka iibisay dhammaan taxanaha Souls Dark oo la isku daray. Bandai Namco, daabacaha mas'uulka ka ah suuqyada Yurub iyo Mareykanka, ayaa saadaaliyay in guusha Elden Ring ay dhalin doonto tirooyinka iibka rikoorka ah ee soo socda Armored Core 6.

In kasta oo tafaasiisha ku xeeran Elden Ring DLC ​​ay weli qarsoon tahay, soo saarayaashu waxay u xaqiijiyeen taageerayaasha in horumarka horumarkiisu uu si joogto ah u socdo. Inkasta oo taariikhda siideynta gaarka ah ee DLC aan weli lagu dhawaaqin, saldhigga taageere ee u heellan wuxuu si xiiso leh u sugi karaa ballaarinta ballan-qaadka si uu u xoojiyo jacaylka iyo u heellanaanta ciyaarta.

Marka la eego guusha Elden Ring ee la yaabka leh, taageereyaasha iyo ciyaartoyguba waxay si xiiso leh u odorosaan waxa mustaqbalka u yeelan doono FromSoftware. Iyadoo istuudiyaha uu sii wado inuu diirada saaro bixinta khibradaha soo jiidashada leh ee ku qotoma aragtidooda hal-abuurka ah, bulshada ciyaaruhu waxay filan karaan waxyaabo cusub oo soo jiidasho leh oo soo jiidan doona male-awaalkooda mar kale.