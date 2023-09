Farshaxanka Elektarooniga ah ayaa shaaca ka qaaday Ciyaartoyda Qiimaynta sare leh ee EA Sports FC 24

By

Farshaxanka Elektarooniga ah (EA) ayaa soo saaray liiska ciyaartoyda qiimaynta sare leh ee ciyaarta soo socota ee EA Sports FC 24. Ku dhawaaqista bilowga ah waxaa ku jira 24-ka ciyaaryahan ee ugu sarreeya, iyada oo la qorsheynayo waxyaabo dheeraad ah maalmaha soo socda. Liiska buuxa waxa la soo saari doonaa Sebtember 15 saacada 12pm PT/3pm ET/5pm BST/6pm CEST.

Ciyaartoyda darajada sare leh, afar qof ayaa wadaaga qiimeynta ugu sareysa ee 91. Kooxdan caanka ah waxaa ka mid ah Kylian Mbappé oo u dhashay France iyo PSG, Alexia Putellas oo u dhashay Spain iyo Barcelona, ​​Erling Haaland oo u dhashay Norway iyo Manchester City, iyo Kevin De Bruyne oo u dhashay Belgium iyo Manchester Magaalada

Waxaa soo socda qiimeynta 90-ka ciyaaryahan ee kala ah Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen, iyo Robert Lewandowski.

Warka xiisaha leh ee taageerayaasha ayaa ah in EA Sports FC 24 ay u soo bandhigi doonto ciyaartoyda haweenka qaabka caanka ah ee Kooxda Ultimate, taasoo calaamad u ah ka mid noqoshada haweenka ciyaaraha fudud ee taxanaha. Isdhexgalkaani wuxuu u ogolaanayaa ciyaartoyda inay abuuraan kooxo gaar ah oo ay ku jiraan ciyaartoyda lab iyo dheddig.

Go'aanka ah in ciyaartoyda haweenka lagu daro ayaa la qaatay si ay uga qaybqaataan kobaca kubadda cagta haweenka iyo in la mideeyo taageerayaasha adduunka. Soo saaraha fulinta John Shepherd wuxuu ku nuuxnuuxsaday aaminsanaanta in EA Sports FC ay door muhiim ah ka ciyaari karto horumarinta isboortiga.

Si wax looga qabto welwelka ku saabsan isbeddelka, soo saaraha sare ee Sam Rivera ayaa sharraxay in Kooxda Ultimate ay tahay qaab khiyaali ah iyo ka mid noqoshada haweenka haweenka ah ee la jaan qaadaya fikradda abuurista kooxo riyo ah oo leh jinsiyado kala duwan, horyaalo, iyo naadiyo.

EA Sports FC waxaa lagu wadaa in la sii daayo Sebtembar 29, 2023, iyadoo goor hore la heli karo iyada oo loo marayo Edition Ultimate laga bilaabo Sebtembar 22. Ciyaarta ayaa laga heli doonaa meelo kala duwan, oo ay ku jiraan PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC, iyo Nintendo Switch.

Qeexitaanno:

– EA Sports FC 24: Ciyaar muuqaal ah oo ay soo saartay Farshaxanka Elektarooniga ah, oo ay ku jiraan ciyaartoyga ugu sarreeya ciyaaraha.

- Kooxda kama dambaysta ah: Qaab ciyaareed halkaas oo ciyaartoygu ku dhisi karaan kooxahooda khiyaaliga ah ciyaartoyga ka soo jeeda jinsiyado kala duwan, horyaalo iyo naadiyo.

