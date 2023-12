Kobcinta Dhirta Kirismaska: Laga soo bilaabo Masar qadiimiga ah ilaa Pennsylvania's Tree Capital

By

Dhaqanka qurxinta geedaha kirismaska ​​​​wuxuu leeyahay taariikh qani ah oo soo jiidasho leh oo laga heli karo Masar hore. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd qarnigii 16aad ee Jarmalka markii dhaqanka casriga ah sida aynu ognahay maanta uu bilaabay inuu qaabeeyo.

Masiixiyiinta Jarmalku waxay dhigi jireen Ahraamta alwaax ah oo lagu qurxiyey weligood cagaar iyo shumac gudaha guryahooda inta lagu jiro xilliga fasaxa. Markii ay degeen Jarmalku u haajireen Pennsylvania, waxay la yimaadeen dhaqankan qaaliga ah.

In kasta oo dadka Jarmalku ay bilaabeen in ay geedo bulsheed ku dhejiyaan Pennsylvania horraantii 1747, bandhiggii ugu horreeyay ee geedka kirismaska ​​​​ma dhicin ilaa 1830-kii. Waxay qaadatay tobanaan sano oo dheeraad ah in dadka ballaaran ee Maraykanku ay qaataan dhaqankan cusub, maadaama qaar badan ay u arkeen geedaha sida calaamadaha jaahilka.

Isbeddelku wuxuu yimid markii boqoradda Victoria ee England ay caan ku noqotay geedaha kirismaska. Sannadkii 1846-kii, sawir muujinaya Victoria iyo qoyskeeda oo ku soo ururay geed la qurxiyey ayaa lagu daabacay wargeyska London. Sawirkan ayaa saameeyay dadka Maraykanka ah ee ku nool Xeebta Bari, kuwaas oo si xamaasad leh u qaatay "fad" ah in ay haystaan ​​geedaha kirismaska ​​​​guryahooda.

Qurxinta ayaa bilaabay in si weyn loogu isticmaalo Ameerika 1890-meeyadii, iyo geedo dhaadheer oo gaaray saqafka guryaha iyo dhismayaasha ayaa noqday kuwo si isa soo taraysa loo jeclaado.

Markii ay korontadu noqotay mid aad u baahsan, nalalka xargaha ayaa lagu soo bandhigay geedaha kirismaska, iyagoo siinaya beddel ka badbaado leh isticmaalka dhaqameed ee shumacyada. Hal-abuurnimadani waxay ogolaatay bandhigyo aad u wanagsan oo ifaya.

Maanta, dhaqanka geedaha kirismaska ​​​​ayaa ku sii socda inay ku koraan guud ahaan Mareykanka. Geedka Christmas-ka ee caanka ah ee magaalada New York ee Xarunta Rockefeller, oo ku beegan 1931, waa calaamad muujinaysa xilliga fasaxa. Magaalooyin kale iyo magaalooyin kale oo badan oo dalka oo dhan ah ayaa sidoo kale leh geedo kirismas oo bulsho leh waxayna qabtaan xafladaha geedaha iftiiminta si ay u calaamadiyaan bilowga xafladaha.

Pennsylvania, oo inta badan loogu yeero "Caasimadda Geedka Kirismaska ​​ee Adduunka," waxay sii wadaa xiriir adag oo la leh dhaqanka. Sida laga soo xigtay Ururka Qaranka Christmas Tree Association, Pennsylvania waxay ku jirtaa kaalinta labaad ee wax soo saarka geedka kirismaska ​​ee dalka oo dhan. Gobolku waxa kale oo uu Aqalka Cad siiyey Geedaha Kirismaska ​​ee Aqalka Cad ee ugu rasmiga ah taariikhda, iyada oo geedaha Gobolka Keystone la doortay 11 jeer. 2022, Geedka Kirismaska ​​​​ee Aqalka Cad ee rasmiga ah waxaa koray Evergreen Acres Christmas Tree Farm ee Auburn, Pennsylvania, taasoo ka dhigaysa Grand Champion Grower ee tartanka sanadlaha ah ee Ururka Geedka Kirismaska ​​​​hore.

Degmada Indiana ee Pennsylvania waxay haysataa kala soocida loogu magac daray "Caasimadda Geedka Kirismaska ​​ee Adduunka." Sannadkii 1956 oo keliya, ku dhawaad ​​700,000 oo geed ayaa la jaray gobolkan, taas oo ku mutaystay magacan sharafta leh.

Laga soo bilaabo bilawgii is-hoosaysiinta ee Masar hore ilaa bandhigyada waaweyn ee Pennsylvania, kobcinta geedaha kirismaska ​​​​ayaa muujinaya ruuxa waara ee xilliga fasaxa.