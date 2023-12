Delta Dental of California Waxay Ogaysiisaa Macaamiisha Jebinta Xogta Muhiimka ah

By

Delta Dental ee California, oo ah bixiye caan ah oo caymiska ilkaha ah, ayaa dhawaan ku dhawaaqay jebinta xogta weyn ee saamaysay ku dhawaad ​​toddobo milyan oo bukaan. Jebinta, oo ay sababtay gelitaanka aan la oggolayn ee MOVEit Transfer software, waxay keentay soo-gaadhista xogta shakhsiyeed.

Dhacdada amnigu waxay dhacday markii jilayaasha halista ahi ay ka faa'iidaysteen cilad eber ah oo SQL ah oo ku jirta software-ka, oo loo yaqaan CVE-2023-34362. Nuglaantani waxay ogolaatay fulinta koodka fog, taasoo u sahlaysa kooxda Clop ransomware gang inay jebiyaan ururo badan oo aduunka ah.

Delta Dental ee California waxay ogaatay tanaasulka Juun 1, 2023, baaritaanno gudaha ah oo xigayna waxay xaqiijiyeen in jilayaasha aan la fasaxin ay heleen oo xadeen xogta intii u dhaxaysay May 27 iyo May 30, 2023. Imtixaan buuxa ayaa la soo gabagabeeyay Noofambar 27, 2023, si loo go'aamiyo inta uu le'eg yahay jebinta.

Ku dhawaad ​​6,928,932 Delta Dental ee macaamiisha California ayaa jebinta saamaysay. Macluumaadka la dhimay waxaa ku jira magacyo, lambarrada akoonnada maaliyadeed, lambarrada kaararka deynta/debit-ka, iyo lambarrada amniga.

Iyada oo qayb ka ah jawaabta ay ka bixinayaan jebinta, Delta Dental of California waxay siin doontaa bukaannada ay saamaysay 24 bilood oo kormeer credit bilaash ah iyo adeegyada ilaalinta aqoonsiga xatooyada. Tilmaamaha sida loo diiwaan geliyo barnaamijyadan waxaa laga heli karaa ogeysiisyada shakhsi ahaaneed ee loo diro shakhsiyaadka ay saameeyeen.

Macaamiisha waxaa lagula talinayaa inay ka taxadaraan isgaarsiinta aan la rabin, sababtoo ah xogtooda waxaa laga yaabaa in lala wadaagay jilayaasha phishing, tuugada, iyo dembiilayaasha kale ee internetka.

Jebintani waa jebinta xogta saddexaad ee ugu weyn ee ku lug leh barnaamijka MOVEit Transfer software, ka dib jebinta Maximus (11 milyan) iyo Welltok (8.5 milyan).

Aad bay muhiim u tahay shakhsiyaadka ay khusayso inay qaadaan tallaabo degdeg ah si ay u ilaaliyaan xogtooda gaarka ah oo ay ula socdaan xisaabaadkooda maaliyadeed ee hawl kasta oo laga shakiyo. Delta Dental ee California waxay si taxadar leh uga shaqaynaysaa inay wax ka qabato jebinta oo ay ka hortagto shilalka mustaqbalka, iyadoo xooga saaraysa muhiimada amniga xogta ee muuqaalka maanta ee dhijitaalka ah.