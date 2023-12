Daddy Yankee wuxuu ka fariistay Reggaeton si uu u daba galo wacitaanka diinta

Daddy Yankee, fanaanka caanka ah ee reggaeton, ayaa ka nixiyay taageerayaashiisa kadib markii uu ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay mihnadda muusiga. Kadib markii uu soo gaba gabeeyay socdaalkii sagootinta, fannaanka ayaa shaaca ka qaaday in uu doonayo in uu naftiisa u huro caqiidadiisa diineed. Intii lagu guda jiray qudbad qiiro leh oo daba socotay qaab ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay, Daddy Yankee ayaa muujiyay sida uu ugu mahadcelinayo taageerayaashiisa isagoo sharaxaya go’aankiisa.

Farshaxan 46-sano jir ah, oo caan ku ah hits-ka-sare sida "Gasolina" iyo "Despacito," ayaa shaaca ka qaaday in kasta oo uu ku guuleystay iyo caannimadiisa adduunka, uu waligiis dareemay dareen faaruq ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu la wadaagay in uu ugu dambayntii ka helay nasasho caqiidadiisa diineed oo uu dareemay in ay ku qasban tahay in uu naftiisa oo dhan u huro iyaga. Isagoo ilmaynaya, Aabbuhu Yankee wuxuu caddeeyay in Ciise hadda ku dhex nool yahay isaga iyo in ujeeddada noloshu ay tahay inuu u adeego rumaysadkiisa.

Dhaqdhaqaaq la yaab leh, Daddy Yankee ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inuu la qabsan doono bilow cusub oo hoos yimaada magaciisa dhalashada, Ramón Ayala. Waxa uu muujiyay sida ay uga go’an tahay in uu u adeegsado dhammaan agabka uu gacanta ku hayo oo ay ka mid yihiin muusiggiisa iyo baraha bulshada, si uu ugu faafiyo farriintiisa diineed. Waxa uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay ku soo biiraan safarkan cusub, isagoo muujiyay rabitaankiisa ah inuu adduunka ka wacdiyo dalkiisa Puerto Rico.

Ku dhawaaqista Daddy Yankee ayaa waxaa kala kulmay dareeno kala duwan oo taageerayaashiisa ay ku muujinayaan baraha bulshada. Dad badan ayaa muujiyay sida ay ula dhacsan yihiin go’aankiisa, iyagoo u riyaaqay baraarujintiisa ruuxiga ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah shakiga ayaa su'aal ka keenay in uu si dhab ah uga tanaasuli doono shaqooyinkiisii ​​hore, halka qaar kalena ay iftiimiyeen hoos u dhaca caannimadiisa.

In kasta oo Daddy Yankee uu ka fadhiistay reggaeton laga yaabo inay la yaabto qaar, isagu maaha fanaankii ugu horreeyay ee nooca si uu u daba galo wicitaan diimeed. Farshaxannada kale ee caanka ah ee reggaeton, sida Farruko, Héctor "El Father," iyo Voltio, waxay sidoo kale doorteen inay soo afjaraan xirfadahooda muusig iyagoo doorbidaya iimaankooda.

Sida Daddy Yankee uu bilaabay cutubkan cusub, taageerayaashiisu waxay shaki la'aan sugi doonaan dadaalladiisa mustaqbalka, iyagoo u hamuun qaba inay arkaan sida muusigiisa iyo fariimadiisu ay u kobcin karaan ujeedadiisa cusub.