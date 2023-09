Weerar Cyber-Weerarkii Goobaha Madadaalada ee MGM-ka ayaa Khas u keena Macaamiisha

By

Macaamiisha Goobaha Dalxiiska ee MGM waxa ay la kulmeen arrimo ku saabsan mishiinada booska iyo nidaamka boosaska qolalka online ka dib markii weerar internet-ka lagu qaaday casino caanka ah iyo hudheelka weyn. In kasta oo nidaamyada qaarkood la xiray arrintii amniga internetka awgeed, MGM Resorts waxa ay sheegtay in xarumaheeda ay sii shaqeynayeen. Macaamiisha ayaa soo sheegay dhibaatooyin kala duwan, sida furayaasha dhijitaalka ah oo xumaaday taasoo keentay inay galaan qolal khaldan. Shakhsiyaadka qaar ayaa u qaaday baraha bulshada si ay uga cawdaan boos celin la joojiyay, awood la'aanta in ay wax iska hubiyaan, bixiyaan kaadh bixinta, ama galaan akoonadooda MGM.

Iyada oo laga jawaabayo dhacdada, MGM Resorts waxay bilaabeen baaritaan iyaga oo kaashanaya khubarada amniga internetka. Waxay sidoo kale ogeysiiyeen sharci fulinta waxayna qaadeen tallaabo degdeg ah oo lagu ilaalinayo nidaamkooda iyo xogtooda iyagoo xiray nidaamyada qaarkood. Baaritaanka shirkadda ayaa hadda socda si loo ogaado nooca iyo baaxadda weerarka internetka. Inkasta oo weerarka uu dhacay, goobaha lagu cunteeyo, madadaalada, iyo goobaha ciyaaraha ayaa weli shaqaynaya, martidaduna weli way geli karaan qolalka hudheelka iyagoo ka caawinaya miiska hore.

Si kastaba ha ahaatee, mareegta ugu weyn ee shirkadu waa mid aan la heli karin, iyada oo u weecinaysa macaamiisha inay kula soo xiriiraan taleefoon ama mareegaha qolo saddexaad. Goobaha loo dalxiis tago ee MGM waxa ay leeyihiin huteelo iyo casinos kala duwan oo ku yaala Maraykanka oo dhan, oo ay ku jiraan meelaha caanka ah ee Las Vegas. Tani waxay calaamad u tahay dhacdadii labaad ee amniga internetka ee shirkadda, iyada oo xadgudub hore uu dhacay 2019 markii tuugadu xadeen in ka badan 10 milyan oo diiwaannada macaamiisha ah. Lama hubo wakhtigan in xogta la midka ah lagu xadgudbay weerarka internetka ee hadda socda.

Source: BBC News

Qeexitaanno: Weerar internet-ka – isku day lagu doonayo in lagu helo marin aan la fasixin oo lagu galo nidaamyada kombiyuutarka ama shabakadaha, sida caadiga ah ulajeeddadu tahay in la carqaladeeyo ama la xado xogta.