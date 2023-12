Dhalinyaradu waxay ku gaadhaan PhD at 17 waxayna ku xoojiyaan jiilalka mustaqbalka ee STEAM

Guul cajiib ah, gabadh yar oo ka timid Chicago, Dorothy Tillman, waxay dhawaan noqotay shahaado PhD iyada oo jirta 17 jir, iyada oo shahaadadeeda doctorate-ka ka qaadatay Caafimaadka Habdhaqanka Isku-dhafka ah ee Jaamacadda Gobolka Arizona. Iyadoo asxaabteeda ay ku mashquulsan yihiin codsashada kulliyadaha, Tillman waxay horey u heshay shahaadada dugsiga sare, shahaadada koowaad ee jaamacadda, iyo laba shahaado masters. Si kastaba ha ahaatee, hammigeeda kama dambaysta ahi maaha inay urursato shahaadooyin balse waa inay abuurto jawi ay jiilalka soo socdaa ku dhiiradaan inay ku riyoodaan.

Si loo fuliyo hawshan, Tillman waxa uu aasaasay Machadka Hogaaminta ee Dorothy Jeanius STEAM, kaas oo u taagan sayniska, tignoolajiyada, injineernimada, farshaxanka, iyo xisaabta. Si ka duwan waayo-aragnimadeeda, halkaas oo ay ku qasbanaatay inay kala doorato fanka iyo barnaamijyada STEM, Tillman waxay aaminsan tahay in la isku daro labada qayboodba. Waxay ku nuuxnuuxsatay muhiimadda ay leedahay in maskaxda saxda ah iyo maskaxda bidix ay wada shaqeeyaan, iyada oo ku adkaysanaysa in ay tahay waxa ka soocaya machadkeeda. Manhaj tayo leh ayaa diirada u ah iyada, iyada oo aaminsan in uu ka sarreeyo muhiimada tirada.

Iyadoo machadku uu qabto barnaamijyo iyo waxqabadyo kala duwan sanadka oo dhan, barnaamijkiisa calanka ayaa ah xero xagaaga loogu talagalay in lagu xoojiyo shakhsiyaadka da'da yar. Qaar badan oo ka mid ah xeryahooda Tillman ayaa u dhaqaaqay inay bilaabaan ganacsigooda, iyagoo muujinaya saameynta hagitaankeeda.

Tridia Davis, oo ah 14 jir kaamka, ayaa muujisay sida ay ugu faraxsan tahay taageerada ay ka heshay xerada. Iyada oo loo marayo barnaamijka, waxay ku baratay inay abuurto muusig, horumariso garaacista, oo ay xoojiso xirfadaheeda qoraal. Davis waxay khibradda u aragtaa inay si cajiib ah u caawinayso raacitaanka riyooyinkeeda.

Tillman, in kasta oo ay guulo waaweyn gaadhay, haddana waxa ay ku adkaysanaysaa sida ay uga go'an tahay in ay riyo weyn ku riyooto. Waxay ku dhiirigelisaa shakhsiyaadka inay kobciyaan kalsooni aan leexleexad lahayn, iyada oo hubinaysa in aanay waxba ka joojin karin inay gaadhaan yoolalkooda.

Socdaalkii cajiibka ahaa ee Tillman iyo sida ay ugu heellan tahay xoojinta jiilalka mustaqbalka waxay u adeegaan marqaati u ah awoodda isbeddelka leh ee waxbarashada iyo hagidda. Iyada oo loo marayo machadkeeda, kaliya maaha inay kobciso kartida da'da yar laakiin sidoo kale waxay ku dhiirigelinaysaa kuwa kale inay ka gudbaan xadka oo ay ku riyoodaan xuduud la'aan.