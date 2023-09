Pokémon Go: Mankey wuxuu noqon karaa mid dhalaalaya!

By

Soo koobid:

Gudaha Pokémon Go, ciyaartoydu waxay haystaan ​​fursad ay kula kulmaan daanyeerka doofaarka Pokémon, Mankey, duurka. Warka xiisaha leh ayaa ah in Mankey sidoo kale uu noqon karo mid dhalaalaya! Tani waxay ka dhigan tahay in ciyaartoydu ay fursad u leeyihiin inay qabtaan nooca dhalaalaya ee Pokémon, kaas oo leh midab ka duwan kan caadiga ah. Marka uu la socdo Mankey, horumarkiisa, Primeape, sidoo kale wuxuu noqon karaa mid dhalaalaya.

Soo bandhigida suurtagalka ah ee Annihilape, horumarka ugu dambeeya ee Mankey iyo Primeape ee Pokémon Scarlet iyo Violet, waxaa lagula talinayaa in la bilaabo ururinta nacnaca Mankey iyadoo la filayo horumarkan. Siidaynta hore ee Paldean Pokémon ee Pokémon Go waxay soo jeedinaysaa in Annihilape laga yaabo inuu ku biiro liiska dhawaan.

Heerka dhalaalaya ee Mankey ee Pokémon Go waa ku dhawaad ​​hal 500, marka loo eego cilmi-baaris ay samaysay Waddada Silph. Si kastaba ha ahaatee, Mankey ma laha "permaboost", taasoo la micno ah inaysan ahayn dhalmo naadir ah mana laha heer dhalaal oo kor loo qaaday. Soo jiidashada Pokémon dhalaalaysa waxay ku salaysan tahay jaanis random, maadaama heerarka qabsashada Pokémon ee dhaldhalaalaya ay go'aamiyaan horumariyaha Niantic oo sida caadiga ah la xoojiyay kaliya inta lagu jiro dhacdooyinka gaarka ah ama weerarada.

Si loola socdo Pokémon dhalaalaya ee la heli karo, ciyaartoydu waxay tixraaci karaan liiska LeekDuck, kaas oo bixisa hage muuqaal ah dhammaan Pokémon dhalaalaya oo jira.

Talooyin iyo tilmaamo dheeri ah oo ku saabsan Pokémon Go, Polygon waxay ku siinaysaa agab badan si kor loogu qaado ciyaartaada.

Qeexitaanno:

- Shiny Pokémon: Pokémon oo leh midab kale oo naadir ah marka loo eego dhiggooda caadiga ah.

- Nacnac: Kheyraad ku jira Pokémon Go oo lagu soo ururin karo iyadoo la qabsanayo Pokémon nooc gaar ah oo loo isticmaalo in lagu horumariyo ama lagu xoojiyo Pokémon.

Ilo:

- Waddada Silph (iyada oo loo marayo Mashiinka Wayback)

- LeekDuck

– geeso badan