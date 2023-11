Wacitaanka Waajibka: Dhacdo Ciyaareed Joogto ah oo Horumaraysa

Call of Duty (CoD) waa ciyaar yahan weyn oo qabsatay quluubta malaayiin ciyaartoy oo adduunka ah. Tan iyo markii la bilaabay 20 sano ka hor, waxay noqotay ifafaale caalami ah waxayna ka dhigtay Activision Blizzard mid ka mid ah shirkadaha ciyaaraha ugu qiimaha badan ee warshadaha. Soo iibsashadii Microsoft ee dhawaanta ee Activision Blizzard $67.8 bilyan waxay kicisay mala-awaal ku saabsan mustaqbalka Cod-baahiyaha Cod-bixinta, gaar ahaan haddii lagu dari doono adeegga caan-ku-qorista Game Pass.

Inkastoo maamulaha Xbox Phil Spencer uu xaqiijiyay in CoD uusan imaan doonin Game Pass ilaa ugu yaraan sanadka soo socda, waxaa cad in ganacsigu uu sameeyay isbedelo la taaban karo tan iyo markii ugu horeysay ee 2003. Iyada oo horumariyayaal badan oo hogaamin ah ay ka shaqeynayaan gelitaano kala duwan, CoD ayaa xayiray ilaa jadwal siideynta sanadlaha ah, taasoo keentay in 23 kulan ee taxanaha ugu muhiimsan. Iibka ayaa ahaaday mid xoogan, qaabka ciyaartoy badana wuu sii wadaa inuu soo jiito kuwa soo socda. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa ka dhawaajiyay walaac ah in la sii daayo cusub ay ka maqan yihiin hal-abuurnimo oo ay ku guul daraysteen inay ka soocaan kuwii ka horreeyay.

Qaybtii u dambaysay, Dagaalka Casriga ah ee III, waxa kale oo uu la kulmay dhaleecayn la'aanta khariidado ciyaartoy badan oo cusub markii la bilaabay. Agaasimaha hal abuurka David Swenson ayaa difaacay ciyaarta, isagoo sheegay inay tahay tan ugu hodansan ee Wacyigelinta Waajibka ee abid la sameeyay oo uu xooga saaro jawiga wada shaqayneed ee kobciya hal-abuurka kooxda horumarinta.

Laakiin muxuu mustaqbalka qabanayaa Wicitaanka Waajibka? Johanna Faries, maareeyaha caalamiga ah ee astaanta, ayaa weli rajo ka qaba kororkeeda sii socota 20ka sano ee soo socota. Waxay qiraysaa baahida loo qabo diyaarinta iyo tixgelinta taxaddarka leh ee waxyaabaha cusub si loo hubiyo in ciyaartoydu ay si joogto ah u faraxsan yihiin oo ay ku hawlan yihiin.

Marka laga hadlayo suurtogalnimada in cinwaannada CoD ay ku biiraan Game Pass mustaqbalka, Faries ayaa weli af-duuban, laakiin waxay ballan qaadaysaa in suurtagalnimada ay yihiin "xiiso aad u sarreeya." Iyada oo saldhigeeda taageere ee kala duwan iyo horumar joogto ah, Call of Duty ma muujiso calaamado hoos u dhac ah.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Goorma ayaa Wicitaanka Waajibka la heli karaa Game Pass?

J: Sida uu qabo maamulaha Xbox Phil Spencer, Wicitaanka Waajibka laguma dari doono Game Pass ilaa ugu yaraan sanadka soo socda.

S: Immisa ciyaarood ayaa ku jira taxanaha weyn ee Wicitaanka Waajibka?

J: Hadda waxa jira 23 ciyaarood oo ku jira taxanaha Wicitaanka Waajibka ugu weyn, taas oo ay ugu mahad naqayaan horumariyeyaal badan oo hogaamineed oo ka shaqaynaya gelitaano kale.

S: Waa maxay walaacyada ku saabsan sii daynta Codka cusub?

J: Qaar ka mid ah taageerayaasha ayaa dhaleeceeyay sii daynta Wicitaanka Duty ee dhawaanahan in aysan ka duwanayn kuwii iyaga ka horreeyay, iyaga oo ku baaqaya hal-abuurnimo iyo kala duwanaansho dheeraad ah.

S: Ma jiraan khariidado ciyaartoy badan oo cusub oo ku jira Dagaalka Casriga ah ee III?

A: Dagaalka Casriga ah III waxa uu la kulmay dhaleecayn ah in aanu haysan khariidado ciyaartoy badan oo cusub markii la bilaabay. Taa baddalkeeda, waxay bixisaa noocyo dib loo maamulay oo Classics ah oo laga helay ciyaarihii hore.

S: Waa maxay mustaqbalka Wicitaanka Waajibaadka shaqada?

J: Johanna Faries, maareeyaha caalamiga ah ee astaanta, ayaa ku kalsoon kobaca suuqa ee sii socda ee 20ka sano ee soo socda waxayna xooga saaraysaa muhiimada soo saarista iyo waxyaabaha cusub ee xiisaha leh.

S: Magacyada Call of Duty ma laga heli doonaa Game Pass mustaqbalka?

J: Iyadoo aan tafaasiil gaar ah aan la bixin, suurtogalnimada in cinwaannada Cod-bixinta ay ku biiraan Game Pass waa la aqoonsaday, iyada oo ballan-qaadyo "xiiso aad u weyn" ah ay soo kordheen.