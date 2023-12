Tareenka Xawaaraha Sare ee Kaalifoorniya wuxuu Helaa Diiwaangelinta Maalgelinta Federaalka ee Fidinta

By

Mashruuca Xawaare Sare ee Tareenka California waxa uu kobcin weyn ka helay maalgelinta dawladda federaalka, iyada oo in ka badan $3 bilyan lagu bixiyay Sharciga Kaabayaasha Dhaqaale ee labada dhinac. Ku dhawaaqistani waxay calaamad u tahay horumar weyn oo laga gaaray horumarinta gaadiidka xadiidka ee California.

Senetarka California Alex Padilla iyo wakiilka Nancy Pelosi ayaa xaqiijiyay warkan, iyagoo muujiyay sida ay ugu hanweyn yihiin sida ay gobolka uga go’an tahay inay safka hore kaga jiraan tareenka xawaaraha dheereeya ee Mareykanka. Maalgelintan la taaban karo ee federaaliga ah, Kaliforniya waxay hal tallaabo u dhowdahay xaqiijinta aragtideeda isku xidhka xadiidka xawaaraha sare leh oo dhammaystiran.

Deeqdu waxay ka dhigan tahay qadarka ugu badan ee maalgelinta federaalka ee la siiyo Maamulka Xawaaraha Sare ee California tan iyo mashruuca ay ansixiyeen codbixiyayaasha 2008. Waxa ugu horrayn loo isticmaali doonaa in lagu dhamaystiro qaybta hore ee hawlgalka, kaas oo ku xidhi doona Merced iyo Bakersfield oo ay weheliyaan 171- Mile koronto leh. Qaybtan waxaa la saadaalinayaa inay bilaabato hawlgallada ku dhawaad ​​2030.

Intaa waxaa dheer, maalgelinta ayaa gacan ka geysan doonta helitaanka tareennada korantada ee xawaaraha sare leh kuwaas oo ugu dambeyntii awood u yeelan doona safar 500-mayl ah oo u dhexeeya Aagga Baay iyo Greater Los Angeles. Wajiga 1 ee mashruuca, oo koobaya qaybta shaqada ee bilawga ah, ayaa la filayaa in uu bilaabo hawlaha 2030-yada. Wajiga labaad waxa uu hiigsanayaa in la balaadhiyo nidaamka in ka badan 800 mayl, isku xidhka Sacramento iyo San Diego.

Dhab ahaantii, horumar la taaban karo ayaa laga sameeyay dhinaca dhismaha, gaar ahaan Dooxada Dhexe. Mashruucyo badan oo kaabayaal dhaqaale oo waaweyn ayaa la dhammaystiray, kuwaas oo muujinaya dardargelinta hindisaha xadiidka ee xawaaraha sare leh. Muujinta taageerada, Maamulka Biden ayaa horay ugu siyay $200 milyan mashruuca, isagoo ku nuuxnuuxsaday sida ay uga go'an tahay nadiifinta tamarta iyo tareenada rakaabka.

Caqabado kala duwan ayaa horyaala, sida dhamaystirka shaqada juqraafiyeed ee lagama maarmaanka u ah in la dhex maro buuraha Koonfurta California. Wajigan mashruuca ayaa la filayaa inuu noqdo mid baahi badan iyo kharash badan. Si kastaba ha ahaatee, Maamulka Xawaaraha Sare ee Kaalifoorniya waxa ay ka go'an tahay in ay ka gudubto caqabadahan si ay u raadsato shabakad tareen oo dhamaystiran oo wax ka bedeli doonta gaadiidka gobolka.

Maalgelinta muhiimka ah ee federaaliga ah ee la siiyay mashruuca Xadiidka Xawaaraha Sare ee California waa mid muujinaysa sida ay uga go'an tahay dawladda horumarinta xalal gaadiid oo waara oo hufan. Taageerada joogtada ah iyo qoondaynta kheyraadka, Kaliforniya waxay ku socotaa wadadii ay ku noqon lahayd hogaamiye caan ah oo ku jira tignoolajiyada xawaaraha sare leh, faa'iido u leh dhaqaalaha iyo deegaanka si isku mid ah.