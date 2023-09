Gearbox, Taxanaha Shirkadda Behind Borderlands, ayaa la sheegay in la iibinayo

By

Sida laga soo xigtay warbixinnada, Gearbox, oo ah shirkadda ciyaaraha Mareykanka ee caanka ku ah horumarinta taxanaha Borderlands, ayaa hadda iib ah. Shirkadda waalidka ee Gearbox, Embracer, waxay tixgelinaysaa doorashooyin kala duwan, iyadoo mid ka mid ah uu yahay iibinta istuudiyaha. Dhowr dhinac saddexaad ayaa horeyba u muujiyay xiisaha ay u qabaan lahaanshaha shirkadda. Si kastaba ha noqotee, Embracer iyo Gearbox midkoodna ma uusan bixin faallo rasmi ah oo ku saabsan arrinta.

Warkani waxa uu ku soo beegmay wakhti adag Embracer maadaama ay hadda ku socoto habayn weyn oo dib u habayn ah. Iyada oo qayb ka ah dib-u-habayntan, Volition, istuudiyaha mas'uulka ka ah taxanaha caanka ah ee Saints Row, ayaa mar hore la xidhay. Horraantii sanadkan, Embracer waxa ay ku dhawaaqday qorshaheeda ay ku xidhayso istuudiyaha oo ay joojiso ciyaaraha ka dib markii uu burburay heshiis 2 bilyan oo dollar ah oo ay la gashay shirkadda Savvy Games Group ee ay dawladda Sucuudigu maalgeliso.

Embracer Group, oo ah shirkadda waalidka, ayaa sannadihii u dambeeyay ku jirtay dardar iibsi, iyada oo heshay dhowr istuudiyo caan ah oo ay ku jiraan Crystal Dynamics, horumariyaha Tomb Raider. Soo iibsiga Gearbox waxa la dhameeyay Febraayo 2021, iyadoo lagu qiimeeyay shirkadda ilaa $1.4 bilyan. Gearbox ayaa dhawaan soo saartay Borderlands-ka Tiny Tina Wonderlands iyo Sheekooyin Cusub oo ka socda Borderlands. Waxa kale oo ay daabaceen bililiqadii guulaystay ee Remnant 2 sanadkan. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu wadaa inay daabacaan Homeworld 3, ciyaarta istiraatijiyadda waqtiga-dhabta ah ee sci-fi ee ay samaysay Blackbird Interactive, mararka qaarkood 2024.

Shirkaddu waxay sidoo kale ballaarineysaa joogitaankeeda ka baxsan ciyaaraha adduunka, sida filimka Borderlands ee uu hagayo Eli Roth loo qorsheeyay in lagu dhufto tiyaatarada xagaaga 2024. Tani waxay muujineysaa in inkasta oo aan la hubin hadda ee ku hareeraysan mustaqbalka shirkadda, Gearbox ayaa weli ka go'an in ay noqoto shirkad ganacsi iyo wuxuu si firfircoon uga shaqeynayaa mashruucyo cusub.

