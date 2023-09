Waxa laga filayo Dhacdada Dayrta Apple: iPhone 15 iyo Apple Watches cusub

By

Maanta, Apple waxay martigelineysaa dhacdadeeda Wonderlust ee aadka loo wada sugayo, halkaasoo la filayo inay shirkaddu ku dhawaaqdo xanta iPhone 15 iyo Apple Watches cusub. Dhacdada waxa si toos ah loo tabin doonaa laga bilaabo 10 subaxnimo PDT/1pm EDT. Dhacdadani waxay calaamad u tahay tii ugu horreysay tan iyo markii Apple ay ku soo bandhigtay Vision Pro ee WWDC horaantii xagaagan. Dhacdadii dayrta sannadlaha ah ee iPhone waxay noqotay dhacdo dhaqameed, taasoo muujinaysa dhammaadka xagaaga iyo bilowga alaabada cusub ee xiisaha leh ee Apple.

Wararka xanta ah ee ku saabsan iPhone 15 ayaa socday muddo bilo ah. Qaar waxay soo jeedinayaan inay noqon doonto casriyeyn joogto ah sanadka ka badan, halka qaar kalena ay ku qiyaasaan suurtagalnimada moodel weyn oo Pro ah oo loo yaqaan iPhone 15 Ultra. Martiqaadka xaflada, oo leh sumaddeeda hal-abuurka leh ee Apple oo ka kooban qaybo yaryar, waxa ay dhalisay xiiso iyo mala awaal. Calaamadda "Wonderlust" waa ciyaar ku saabsan ereyga "wanderlust," iyo xamaasada Apple waxay isku dayayaan inay qeexaan macnahooda marka la eego ogeysiisyada soo socda.

IPhone 15 ayaa la filayaa inuu ku daro afar nooc: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, iyo 15 Pro Max. Sida laga soo xigtay Bloomberg's Mark Gurman, iPhone 15 iyo 15 Plus asal ahaan dib ayaa loo soo daabici doonaa noocyada iPhone 14 Pro, iyada oo aan lahayn kamarada telephoto ama jirka birta ah. Taleefannadan cusub ayaa ka koobnaan doona kamarad weyn oo 48-megapixel ah iyo Chip-ka A16 ee jiilkii hore.

Waxay u badan tahay inaysan jiri doonin isbeddello waaweyn oo ku yimaada soo bandhigida, sida falanqeeye Ross Young uu saadaaliyay in moodooyinka iPhone 15 aysan yeelan doonin qiime cusub oo cusub sida Pro iPhones. Dhammaan afarta nooc ayaa la filayaa inay taageeraan dallacaadda wireless-ka ee 15-watt iyadoo la adeegsanayo heerka furan ee Qi2, kaas oo u oggolaan kara noocyo badan oo aaladaha dallaca wireless-ka ah.

Isbeddelka ugu weyn ee dhammaan moodooyinka iPhone 15 ayaa noqon doona ka wareejinta isku xirka hillaaca oo loo beddelo dekedda USB-C. Isbeddelkan waxa ay u badan tahay in uu keenay cadaadis ka yimid Midowga Yurub, kaas oo qaatay USB-C heerka dallacaadda caadiga ah. Ma cadda in USB-C laga hirgelin doono caalami ahaan ama kaliya Midowga Yurub, laakiin waxay u badan tahay in dhammaan moodooyinka cusub ee iPhone ay la imaan doonaan deked USB-C ah.

IPhone 15 Pro iyo 15 Pro Max ayaa la filayaa inay yeeshaan isbedelo la taaban karo. Moodooyinka Pro waxay ka koobnaan doonaan xayndaabyo laga sameeyay titanium halkii ay ka ahaan lahaayeen bir aan-xawaag lahayn, taasoo yaraynaysa miisaankooda. Waxa kale oo ay ku shaqayn doonaan chip-ka cusub ee A17, oo ah silikoonka ugu yar ee Apple ilaa maanta. Gawaarida soo bandhigida khafiifka ah iyo deked USB-C ah oo taageerta xawaaraha xogta ayaa ka mid ah astaamaha la filayo.

Marka la eego casriyaynta kamaradaha, iPhone 15 Pro Max waxaa ku jiri kara kamarad telephoto 6x ah oo indhaha ah oo wanaajin doonta sawirada la soo koobay oo leh tafatir wanaagsan, xallin, iyo kala duwanaansho firfircoon.

Sida rajada la filayo, dadka xiiseeya Apple waxay si aad ah u sugayaan dhacdada Wonderlust si ay u arkaan waxa cusub ee xiisaha leh iyo hagaajinta iPhone 15 iyo Apple Watches ay keeni doonaan.

Ilo:

– Bloomberg

- ChargerLab

Fiiro gaar ah: Maqaalkani wuxuu ku salaysan yahay macluumaadka la heli karo ka hor dhacdada Apple's Wonderlust.