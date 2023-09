Apple waxay cusboonaysiisay iskaashiga Qualcomm ee 5G Modems

By

Apple ayaa dib u cusboonaysiisay iskaashiga ay la leedahay Qualcomm, iyada oo hubinaysa in macaamiisha qalabka elektiroonigga ah ay sii wadi doonto isticmaalka Qualcomm's Snapdragon 5G Modem-RF Systems ee taleefannadeeda casriga ah ilaa 2026. Ku dhawaaqidani waxay imanaysaa inkastoo Apple ay hore u samaysay dadaallo ay ku horumarinayso modemkeeda oo ay yareyso ku tiirsanaanta Qualcomm.

In kasta oo Apple ay heshay ganacsiga modem-ka Intel ee halganka adag ugu jira sannadka 2019, iyadoo siinaya shirkadda agabkii lagama maarmaanka u ahaa inay abuurto modemkeeda, haddana waxay u muuqataa in horumarinta modem-ka madaxa-bannaan ee Apple aanu weli midho dhalin. Heshiiska Qualcomm ayaa muujinaya in Apple ay wali ku tiirsan tahay alaab-qeybiyeyaal dibadda ah si ay u daboosho baahideeda modem.

Samaynta modem-keeda ayaa u oggolaan lahayd Apple inay dhaafto kharashyada iyo royalties-ka la xiriira qaybaha Qualcomm, taasoo suurtogal ah inay kordhiso faa'iidada shirkadda. Si kastaba ha noqotee, iyada oo dib u cusbooneysiinaysa iskaashiga ay la leedahay Qualcomm, Apple waxay hubineysaa inay leedahay qorshe gurmad ah haddii horumarinta modemkeeda madax-bannaani uusan u horumarin sida ugu dhakhsaha badan ee la filayo.

Inkasta oo heshiiska cusub aanu ahayn mid gaar ah, taasoo la macno ah in Apple ay wali isticmaali karto modemkeeda ama kuwa alaab-qeybiyeyaasha kale, waxay hoosta ka xariiqaysaa ku tiirsanaanta joogtada ah ee shirkadda Qualcomm ee tignoolajiyada modem-keeda. Apple waa macmiil muhiim u ah Qualcomm, iyadoo Apple iyo Samsung labaduba ay ku xisaabtamayaan 10% ama in ka badan dakhliga isku dhafan ee Qualcomm ee miisaaniyad 2022.

Waqtiga ku dhawaaqista ayaa ah mid xusid mudan, maadaama ay ku soo beegantay wax yar ka hor xafladda sanadlaha ah ee Apple, halkaasoo la filayo inay shirkaddu ku soo bandhigto iPhone 15-keeda cusub. Waxaa la filayaa inay isticmaali doonaan Qualcomm's 5G modem iyo RF hore.

Ilaha: Qualcomm

Qeexitaanno:

-Snapdragon 5G Nidaamyada Modem-RF: Qaababka Qualcomm ee kala duwan ee 5G modem iyo nidaamka soo noqnoqda raadiyaha ee loo isticmaalo taleefannada casriga ah iyo kuwa kale ee elektiroonigga ah.

– Modem: Waa aalad u sahlaysa in ay ku xidhmaan internet-ka ama shabakadaha kale iyagoo xog gudbinaya oo qaadanaya.

- RF Front End: Wareegtada aaladda gacanta ku haysa gudbinta iyo soo-dhowaynta calaamadaha soo noqnoqda raadiyaha.

– Royalties: khidmadaha ay bixiso shirkadu si ay u isticmaasho hantida garaadka ama tignoolajiyada shirkad kale.