AMD waxay sii daysay FidelityFX Super Resolution 3 Source Code

By

AMD waxay dhawaan samaysay koodhka isha ee FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) oo ay heli karaan horumariyeyaasha iyo xiiseeyaasha. Tallaabadan ayaa daba socota soo saarista noocii ugu dambeeyay ee teknoolojiyadda xallinta sare ee AMD bishii Sebtembar, iyadoo ballan-qaadka ah in la sii daayo koodhka isha oo ay weheliso ciyaaraha ku habboon.

FSR 3 waxay soo bandhigaysaa tignoolajiyada jiilka qaab dhismeedka AFMF, kaas oo shaqaynayey ilaa Noofambar 2022. Koodhka waxaa laga heli karaa laanta FSR 3 ee FidelityFX-SDK ee GitHub, taasoo ka dhigaysa mid si fudud loo heli karo horumariyeyaasha, tinkers, iyo kuwa si fudud u xiiseeya. ku saabsan shaqada gudaha ee tignoolajiyada. GPU Open ayaa sidoo kale daabacday hagaha isdhexgalka ee PDF ee AMD FSR 3, oo siinaya ilo dheeraad ah horumariyeyaasha.

Koodhka isha waxaa ku jira tilmaamaha isdhexgalka oo buuxa ee DirectX 12 iyo Unreal Engine 5, laba ka mid ah API-yada ciyaaraha PC ee ugu caansan. FSR 3, horumariyayaashu waxay ka faa'iidaysan karaan sifooyin ay ka mid yihiin abuurista fareemo leh fiimyo isdhexgal ah oo loogu talagalay dhaqaaq fudud, xallinta kor u qaadida tayada u dhow-hooyo, dhimista daahitaanka, tayada sare leh ee lidka ku ah, iyo hagaajinta dhexe ilaa-dhamaadka sare GPU-yada.

Mid ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee FSR 3 waa iswaafajintiisa iskutallaabta ah, taasoo u oggolaanaysa inay ka shaqeyso GPU-yada noocyo kala duwan iyo goobo badan, oo ay ku jiraan PC iyo Xbox. AMD iyo GPU Open waxay ku nuuxnuuxsadeen in isku-darka FSR 3 ee ciyaarta ama codsiga ay tahay habsocod toos ah, gaar ahaan kuwa horeba u yaqaan FSR 2.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah tixgalinta maskaxda lagu hayo marka la isticmaalayo FSR 3. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo tignoolajiyada kaliya marka la gaaro 60 fps ama ka sareeya. Haddii PC uu ku dhibtoonayo inuu gaaro 30fps asal ahaan marka la eego xallinta la doortay, waxaa habboon in la iska ilaaliyo isticmaalka FSR 3 kor u kaca. Intaa waxaa dheer, ciyaartoyda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka faa'iideystaan ​​xaddidaadda qaab-dhismeedka ciyaarta oo ay awood u siiyaan V-Sync On waxqabadka ugu wanaagsan.

Iyadoo FSR 3 ay bilawday iyada oo la kaashanaysa laba ciyaarood, Forspoken iyo Immortals of Aveum, liiska ciyaaraha la taageeray waa la cusboonaysiiyay iyada oo lala xiriirinayo sii deynta koodhka isha. Habkan isha furan ayaa la filayaa inuu sii wado qaadashada iyo hirgelinta FSR 3 ee bulshada ciyaaraha.