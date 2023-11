Fiidiyowyada dhowaan la daah furay ayaa tilmaamaya fursadaha xiisaha leh ee Alan Wake 2

By

Fiidiyowyo taxane ah oo aan horay loo shaacin oo ka yimid Alan Wake 2 ayaa ku soo baxay dadaallada macdan qodista, oo muujinaya tilmaamo suurtagal ah oo ku saabsan nuxurka DLC ee soo socda. In kasta oo aynaan bixin karin xidhiidh toos ah fiidyaha, waxa ku jira waxay tilmaamayaan ku-darka laga yaabo inay qayb ka noqdaan qaabka aadka loo filayo ee Game Plus ee loo dejiyay in la sii daayo mustaqbalka dhow.

Iyadoo aan si gaar ah loo sii dayn, waxay u muuqataa in muuqaallada aan la daboolin ay si weyn u beddeli karaan gabagabada Alan Wake 2, taasoo suurtogal ah inay ciyaartoyda siiso dhammaad cusub marka ay ku ciyaarayaan qaabka cusub ee Game Plus ee ciyaarta. Marka laga soo tago daahfurkan xiisaha leh, muuqaallo kale ayaa soo jeedinaya suurtagalnimada nuxurka DLC ee mustaqbalka ee isku xidha Alan Wake 2 ilaa caamada daawaynta ballaadhan. Gaar ahaan, fiidiyowyadan waxaa ka mid ah Dr. Darling, oo ah jilaa dhinaca Remedy's 2019 blockbuster, Control.

Ku darida xiisaha, Remedy Entertainment ayaa dhawaan xaqiijisay sii deynta Night Springs, ballaarinta ugu horreysa ee Alan Wake 2, oo loo qorsheeyay in la bilaabo dabayaaqada guga 2024. Dhanka ballaarinta labaad ee ciyaarta, cinwaankeedu yahay The Lakehouse, taariikhda siideynta rasmiga ah ayaa leh. weli lama shaacin. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo lagu salaynayo muuqaalada la soo bandhigay iyo qoraalka la socda, waxay u badan tahay in fiidyowyada laga hadlayaa ay ka tirsan yihiin fidintan labaad ee aadka loo filayo.

Remedy waxa kale oo ay daaha ka qaaday qorshayaal lagu soo bandhigayo hab cusub oo Game Plus ah Alan Wake 2 cusboonaysiinta ka dib. Habkani waxa uu u ogolaanayaa ciyaartoydu in ay wataan hubkooda furan iyo casriyaynta, waxa ay siisaa marin u helida heerka dhibka qarow ee adag, waxana uu soo bandhigayaa "sheeko kale oo cusub" oo dhamaystiran oo leh bogag qoraal ah oo dheeraad ah iyo muuqaal muuqaal ah. Sawirada la soo bandhigay ayaa u muuqda inay ka kooban yihiin qaar ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee fiidyaha ee lagu soo daray qaabkan soo socda.

Iyada oo taageerayaashu ay si weyn u sugayaan sii deynta Alan Wake 2, daahfurka fiidiyowyadan ayaa shaki la'aan kiciyay xamaasad cusub iyo rajada ciyaarta iyo waxyaabaha mustaqbalka ay ku bixin karto gudaha caalamka Remedy.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

1. Waa maxay qaabka cusub ee Alan Wake 2?

Alan Wake 2's New Game Plus waa qaab soo socda kaas oo u oggolaanaya ciyaartoydu inay dib u ciyaaraan ciyaarta ka dib markay dhammeeyaan, iyagoo haysanaya dhammaan hubkii aan hore u furnayn iyo casriyaynta. Waxa kale oo ay soo bandhigaysaa heerka dhibka qarow ee adag iyo sheeko kale, oo leh bogag Qoraal-gacmeed oo cusub iyo waxyaabo dheeraad ah oo muuqaal ah.

2. Muxuu ka muujinayaa muuqaalka la soo bandhigay ee ku saabsan Alan Wake 2?

Fiidiyowyada la sii daayay waxay muujinayaan in gabagabada Alan Wake 2 laga yaabo inuu ku dhaco isbedello la taaban karo, taasoo suurtogal ah in ciyaartoyda la siiyo dhammaad cusub. Intaa waxaa dheer, muuqaalku waxa uu soo jeedinayaa xidhiidhka ka dhexeeya Alan Wake 2 iyo caalimka daawaynta ballaadhan.

3. Goorma ayaa habeenka Springs iyo balaadhinta harada la sii deyn doono?

Night Springs, balaarinta koowaad ee Alan Wake 2, ayaa loo qorsheeyay in la sii daayo dabayaaqada gu'ga 2024. Dhinaca The Lakehouse, ballaarinta labaad, taariikhda siideynta saxda ah weli lama shaacin.

4. Waa ayo Dr. Darling, iyo ciyaartee ayay hore uga soo muuqdeen?

Dr. Darling waa jilaa dhinaca ah oo lagu soo bandhigay Control, ciyaar caan ah oo ay samaysay Remedy Entertainment sanadka 2019. Sawirada daadadku waxay soo jeedinayaan in Dr.