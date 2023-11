Dhanka Madow ee AI: Ka ilaalinta Carruurteena Ka Faa'iidaysiga Qoto dheer ee been abuurka ah

By

Sirdoonka macmalka ah (AI) ayaa si degdeg ah u soo baxay mid ka mid ah tignoolajiyada ugu saamaynta badan adduunka, iyada oo isbedelaysa sida aan u fulino hawlaha annaga oo awood u siinaya in si degdeg ah loo farsameeyo heer aan hore loo arag. Si kastaba ha ahaatee, waxa ka dambeeya awoodaheeda cajiibka ah dhinac madow oo keenaya khataro la taaban karo, gaar ahaan shakhsiyaadka nugul sida carruurta. Beth Jackson, oo ah maareeyaha barnaamijka iyo daaweeyaha xarunta u doodista carruurta ee Qaranka, ayaa muujisay welwelkeeda ku saabsan awoodda cabsida leh ee farsamadan. Shakhsiyaadka xaasidka ah waxay si fudud uga faa'iidaysan karaan AI si ay u maamulaan sawirro aan waxba galabsan oo ay u abuuraan waxyaabo cad oo sharaf dhac ah.

Si ka duwan oraahda ku jirta maqaalkii asalka ahaa, halkaas oo Jackson uu iftiimiyay sahlanaanta ay dembiilayaashu u heli karaan oo ay isticmaali karaan sawirrada dadweynaha, isticmaalka qalloocan ee tignoolajiyada AI waxay u beddeli kartaa fudud, sawirro maalinle ah oo la mid ah oo u muuqda waxyaabo muuqda oo dhab ah. Dhowaan, dhacdo naxdin leh oo Spain ka dhacday ayaa soo shaacbaxday markii wiilasha da'da yar ay adeegsadeen abka AI si sahlan loo heli karo si ay u beddelaan sawirrada aan waxba galabsan ee ardayda ay isku fasalka ahaayeen, iyagoo ku faafiyay muuqaallo been abuur ah dhammaan dugsigooda. Dhibbanayaashu waxay si kama' ah u ogaadeen sawiradan la beddelay oo muujinaya inay si buuxda u qaawan yihiin, taas oo keentay murugo shucuureed oo qoto dheer.

Dhanka kale, faafitaanka fiidiyowyada been abuurka ah ee qoto dheer ayaa kor u kacay, saameynaya shakhsiyaadka ogolaansho la'aan. Streamer "Sweet Anita," oo lagu majeertay wax ku biirinta bulshada ciyaaraha, waxay dhibane u noqotay fiidiyowyo qaawan oo been abuur ah halkaasoo muuqaalkeeda si xaasidnimo ah loo faragaliyay oo lagu soo bandhigay falal galmo ah oo bahdil iyo gardarro ah. Fiidiyowyadan been abuurka ah ee qoto dheer, horumar tignoolajiyadeed oo aad u adag oo ka yimid isbeddellada muuqaalka ah, waxay abuuri karaan waxyaabo ka baxsan male-awaalka qofka la bartilmaameedsanayo.

Iyada oo tignoolajiyada AI ay si joogto ah ugu socoto xawli naxdin leh, Jackson wuxuu xooga saarayaa baahida degdega ah ee wacyigelinta iyo xakamaynta. Waalidiintu waa inay ka digtoonaadaan inay maamulaan qaybintooda muuqaalkooda iyo xaddidaya gelitaanka sawirrada nugul, iyagoo iska leh ilaalinta carruurtooda. Intaa waxaa dheer, dhibbanayaashu waa in ay si degdeg ah ugu wargeliyaan shilalka fulinta sharciga, iyaga oo ka fogaanaya in ay wadaagaan sawirada wax u dhimaya.

Isagoo aqoonsanaya darnaanta arrinta, Madaxweyne Biden wuxuu soo saaray amar fulineed si loo xakameeyo AI loona yareeyo khatarta. Si kastaba ha ahaatee, xitaa marka la eego tallaabooyinkan, carruurtu waxay ahaanayaan kuwo aad ugu nugul ka faa'iidaysiga onlaynka. Waa muhiim in waalidiinta iyo bulshada guud ahaan ay la socdaan oo ay qaadaan tillaabooyin firfircoon si loola dagaallamo khataraha been abuurka ah. Isticmaalka softiweerka si loo ogaado sawirada AI ay soo saartay iyo maqalka, raacitaanka tilmaamaha ay bixiso Waaxda Amniga Gudaha, iyo fahamka sida looga fogaado khiyaanada been abuurka ah ee qoto dheer ayaa ah walxaha ugu muhiimsan ee ilaalinta ka faa'iidaysiga.

Dadaal wadareed, waxaan ku dadaali karnaa inaan caruurteena ka ilaalino dhanka mugdiga ah ee AI, anagoo hubinayna badqabkooda dhijitaalka ah iyo fayoobidooda muuqaal teknoloji oo waligood isbedelaya.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

1. Waa maxay AI?

AI, ama sirdoonka macmal, waxaa loola jeedaa horumarinta nidaamyada kombiyuutarada kuwaas oo qaban kara hawlaha u baahan garaadka aadanaha, sida aqoonsiga hadalka, xalinta mashaakilaadka, iyo go'aan qaadashada.

2. Waa maxay been-abuurka qoto dheer?

Been abuurista qoto dheer ayaa ah mid si heer sare ah loo maamulo iyo warbaahin khiyaano leh, oo ay ku jiraan sawirro, muuqaallo, ama maqal, oo la soo saaray iyadoo la isticmaalayo tignoolajiyada AI si loogu qanci karo qof muuqaalkiisa ama codkiisa loo beddelo.

3. Sidee bay ashkhaastu isaga ilaalin karaan dhiig-miirashada qoto dheer ee been abuurka ah?

Si looga ilaaliyo ka faa'iidaysiga qoto dheer ee been abuurka ah, shakhsiyaadku waxay isticmaali karaan software loogu talagalay in lagu aqoonsado waxyaabaha AI ay soo saartay, raacaan tilmaamaha ay bixiyaan mas'uuliyiinta sida Waaxda Amniga Gudaha, oo ay la socdaan macluumaadka ku saabsan khiyaanada qoto dheer ee caadiga ah.

4. Maxaa la gudboon qof inuu sameeyo haddii ay noqdaan dhibane dhiig-miirasho qoto dheer oo been abuur ah?

Haddii qof uu noqdo dhibane ka faa'iidaysi qoto dheer oo been abuur ah, waxaa muhiim ah in si degdeg ah loogu wargaliyo dhacdada hay'adaha fulinta sharciga oo aan la wadaagin waxyaabaha la dhimay.

Ilo:

- [Software si loo hubiyo in sawirada ama maqalka ay AI soo saareen](https://www.example.com)

- [Warbixinta kooban ee Waaxda Amniga Gudaha ee ku saabsan hanjabaadaha aqoonsiga qoto dheer ee been abuurka ah](https://www.example.com)

- [Talooyin ku saabsan sida looga fogaado khiyaanada qoto dheer ee been abuurka ah](https://www.example.com)

- [Xarunta Qaranka ee Carruurta La La'yahay](https://www.example.com)

- [Xarunta Qareenka Carruurta ee Qaranka](https://www.example.com)