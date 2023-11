Ku Ilaali Joogitaanka khadka tooska ah ee Qoyskaaga Qorshaha Qoyska ee AdGuard

Da'da dhijitaalka ah ee maanta, hubinta amniga joogitaanka khadka tooska ah ee qoyskaaga ayaa aad uga muhimsan waligeed. Iyadoo hanjabaadaha interneedku ay sii kordhayaan, waxaa muhiim ah in la qaado tillaabooyin firfircoon si looga ilaaliyo kuwa aad jeceshahay malware-ka, isku dayga phishingka, iyo xayaysiisyada soo dhex gala. Taasi waa halka uu ka yimaado qorshaha qoyska AdGuard—xal dhammaystiran oo ilaalinaya sirtaada, xannibaya macluumaadka aan loo baahnayn, oo bixiya nabadda maskaxda.

Qorshaha qoyska ee AdGuard wuxuu dhaafsiisan yahay tallaabooyinka amniga dhaqameed isagoo bixinaya astaamo badan oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo khibradaada khadka tooska ah. Adigoo xannibaya boodhadhka, soo-bandhiga, iyo xayaysiisyada fiidyowga, codsigu wuxuu hubinayaa in daalacashadaadu ay ahaan doonto mid aan kala go' lahayn oo ka madax-bannaan carqaladaha xunxun. Laakin halkaas kuma eka. Qiimaha dhabta ah ee AdGuard waxa ay ku jirtaa awooda ay u leedahay in ay ogaato oo ay ka hortagto galitaanka malware-ka, iyada oo ka ilaalinaysa qalabkaaga waxyeelada iman karta.

Mid ka mid ah astaamaha muuqda ee qorshaha qoyska AdGuard waa awooda ay ku ilaalinayso gaarnimadaada raad-raacayaasha iyo falanqeeyayaasha dhaqdhaqaaqa. Iyada oo la adeegsanayo farsamooyin badan oo casri ah oo khadka tooska ah, waa lama huraan in la helo xal kaa ilaalin kara macluumaadkaaga xasaasiga ah indhaha soo jiidaya. Intaa waxaa dheer, qorshaha waxaa ku jira qalab kaa caawinaya inaad ka fogaato shabakadaha phishingka, taasoo yaraynaysa khatarta ah inaad dhibane u noqoto qorshayaasha been abuurka ah.

Waxa ka sooca qorshaha qoyska AdGuard waa dabacsanaantiisa iyo ku habboonaantiisa. Awooda lagu isticmaalo ilaa sagaal qalab isku mar, oo ay ku jiraan iOS, Android, Mac, iyo qalabka Windows, qoyska oo dhan wuxuu ku raaxaysan karaa ilaalin dhamaystiran. Haddi aad baadhayso mareegaha, baahinta macluumaadka, ama aad gelayso baraha bulshada, qorshaha qoysku waxa uu hubinayaa in qalab kasta uu ahaado mid sugan.

Intaa waxaa dheer, qorshaha qoyska AdGuard wuxuu bixiyaa shatiga nolosha, taasoo la macno ah inaadan waligaa ka welwelin kharashyada isdiiwaangelinta ee soo noqnoqda. Marka aad samayso iibsashada hal mar ah, waxaad haysataa fursad aan xadidnayn oo aad si buuxda u hesho muuqaalada nolosha, taas oo ku siinaysa xasilooni maskaxeed adigoon dhaqaalahaaga ka bixin.

Hubi joogitaanka khadka tooska ah ee qoyskaaga maanta adiga oo ka faa'iidaysanaya waqtiga xaddidan. Hel rukhsad nolosha oo dhan ah qorshaha qoyska AdGuard kaliya $16.97, qiimo dhimis weyn qiimihiisii ​​caadiga ahaa ee $129. Dhaqso u dhaqan, maadaama heshiiskani dhacayo Noofambar 16 saacada 11:59 pm PT.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

1. Waa maxay qorshaha qoyska AdGuard sideese u shaqeeyaa?

Qorshaha qoyska ee AdGuard waa xal dhamaystiran oo bixiya amniga iyo sifooyinka gaarka ah si loo ilaaliyo joogitaanka khadka tooska ah ee qoyskaaga. Waxay u shaqeysaa iyadoo xannibaysa xayaysiisyada soo dhex gala, ka hortagga soo gelista malware-ka, iyo bixinta aaladaha looga fogaado mareegaha phishing. Qorshaha waxaa loo isticmaali karaa isku mar ilaa sagaal qalab oo ku yaala meelo kala duwan.

2. Qorshaha qoyska AdGuard ma ka ilaalin karaa qalabkayga malware-ka?

Haa, qorshaha qoyska AdGuard waxa uu leeyahay sifada xannibaysa malware-ka ku dhex jira kaas oo ka ilaalinaya qalabkaaga khataraha iman kara. Marka la aqoonsado oo laga hortago soo dhex galka malware-ka, waxa ay hubisaa amniga qalabka iyo xogta qoyskaaga.

3. Shatiga nolosha ma ku jiraa qorshaha qoyska AdGuard waa iibsi hal mar ah?

Haa, shatiga nolosha ee ku jira qorshaha qoyska AdGuard waa iibsi hal mar ah. Markaad iibsatid qorshaha, waxaad si aan xadidnayn u yeelanaysaa sifooyinkiisa iyada oo aan wax kharash ah oo soo noqnoqonaya

4. Ma isticmaali karaa qorshaha qoyska AdGuard ee noocyada kala duwan ee aaladaha?

Dhab ahaantii. Qorshaha qoyska AdGuard wuxuu la jaan qaadayaa iOS, Android, Mac, iyo aaladaha Windows. Haddi aad isticmaalayso taleefannada casriga ah, tablet-yada, ama kombuyuutarada, waxaad ku raaxaysan kartaa ilaalin dhamaystiran dhammaan qalabka qoyskaaga.