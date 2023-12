Beerta Canabka ee Baldwin Oo Xidhan 42 Sano Oo Guusha Ka Dib: Sagootin Aad U Wanaagsan

By

Baldwin Vineyards, oo ah goob ay qoyskoodu jecel yihiin oo ku taal Pine Bush, New York, ayaa ku dhawaaqday war naxdin leh oo ah in la xidhi doono ka dib 42 sano oo qaliin ah. Warkan oo ay ku baahiyeen baraha ay bulshadu ku wada xidhiidho ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin sida hagar la’aanta ah ee ay u garab istaageen macaamiishooda mudadii ay jirtay.

Milkiilaha Wendy Baldwin-Landolina ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in go’aanka xiritaanka uu ahaa mid adag, balse loo sameeyay si mudnaanta loo siiyo la qaadashada waqti badan qoyska iyo asxaabta. Maalinta ugu dambaysa ee beer-canabku waxay noqon doontaa Disembar 31-deeda, maadaama ay si kal iyo laab ah u sagootiyeen macaamiishooda.

Si loo xuso joogitaankooda dheer ee Dooxada Hudson, Baldwin Vineyards waxay qorsheeyeen sabtida sagootinta ee Diisambar 16-keeda iyo 17-keeda, iyagoo bixinaya muusig toos ah, qiimo dhimis ilaa 35% ah, cuntooyinka faraha, xaraashka khamriga, iyo abaal-marinaha. Dhacdadani waxay ujeedadeedu tahay inay macaamiishooda siiso fursadda ugu dambaysa ee ay kor ugu qaadaan galaas, abuuraan xusuuso qaali ah, oo ay ku macsalaameeyaan Baldwin Winery xaflad ay ka buuxdo nostalgia.

Sannadihii ay shaqaynayeen oo dhan, Baldwin Vineyards waxay caan ku noqdeen khamriga strawberry-ga gaarka ah, oo u ah wax-soo-saarka badan ee gobolka. Waxay door muhiim ah ka ciyaareen goobta khamriga ee deegaanka, iyagoo siinaya booqdayaasha khibrad farxad leh gudaha Degmada Ulster ee quruxda badan.

In kasta oo xidhitaankoodu uu shaki la'aan yahay khasaare soo gaadhay dadka xiiseeya khamriga iyo kuwa maalin-socdaalka ah ee Dooxada Hudson, xusuusaha la wadaago iyo saamaynta ay ku yeesheen bulshada way sii ahaan doontaa. Dhaxalka Baldwin Vineyards' waxa lagu sii wadi doonaa xilliyada la qaddariyo iyo dhalooyinka khamriga ee ay macaamiishu ururiyeen sannadihii la soo dhaafay.

Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhacdooyinkooda sagootin iyo si ay u bartaan wax ku saabsan khamrigooda, booqo baldwinvineyards.com.