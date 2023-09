Iconic 1973 Porsche 911 Carrera RSR Waxay ku Iibisay Xaraash

By

naadir ah oo aad loo raadiyo 1973 Porsche 911 Carrera RSR ayaa dhawaan lagu iibiyay dhacdadii Soo noolaynta Goodwood 2023. Baabuurka, oo loo yaqaan R7, waa mid ka mid ah saddexda tusaale ee ka badbaaday warshadda. Inkastoo aan la shaacin qiimaha rasmiga ah ee lagu kala iibsanayo, ayaa haddana waxaa la xaqiijiyay in gaarigaasi la iibiyay.

911 Carrera RSR waxay caan ku tahay hiddaha tartanka iyo qaabkani wuxuu leeyahay taariikh cajiib ah. Waxay gaadhay kaalinta afraad ee 1973 24 saacadood ee Le Mans, taasoo ka dhigaysa dhammaystirka ugu sarreeya ee RSR ee tartanka dulqaadka ee astaanta u ah.

911 Carrera RSR waxaa si weyn wax looga beddelay ujeedooyinka tartanka. Waxa ay soo bandhigtay dayrarka la fidiyay, qaswade gadaale weyn oo gaar ah oo loo yaqaan "Mary Stuart," iyo matoorka flat-3.0 oo ka xoog badan 6 litir. Wax-ka-beddeladan waxay RSR u kala saareen tusaale ahaan tartanka Le Mans 1973, taasoo u oggolaanaysa inay la tartanto tartamayaasha isboortiga ee u go'ay halkii ay ka ahaan lahayd baabuurta wax soo saarka ku salaysan.

Waxaa waday Herbie Müller iyo Gijs van Lennep ee Le Mans, baabuurka wuxuu ka dambeeyay seddex nooc oo kaliya oo ka yimid Matra-Simca iyo Ferrari. Le Mans ka dib, R7 waxay sii wadatay shaqadeeda orodka ee kooxda warshadda, iyada oo ka qaybqaadatay jinsiyadaha Österreichring iyo Watkins Glen.

Maalmaheedii tartanka ka dib, R7 marar badan ayay gacmaha is beddeshay. Waxa laga iibiyay milkiilaha kooxda jinsiyada Mexico Hector Rebaque ka dibna waxa laga iibiyay talyaani ururiye Massimo Balliva. Ku dhawaad ​​soddon sano, baabuurka ayaa ku hoos qarsoonaa lahaanshaha Balliva, taasoo keentay in la isla dhex maro in gaariga la burburiyay oo la kala furfuray.

Qiyaastii 2009 ama 2010, Balliva ayaa R7 u dirtay Faransiiska dib u soo celinta, ka dib waxaa laga iibiyay ururiye gudaha Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, gaariga ayaa waxaa ka dhex qarxay dagaal dhanka sharciga ah oo ku saabsan aqoonsigiisa, iyadoo milkiile kale uu sheegay inuu heysto R7-da dhabta ah. Injineer Porsche iyo maamulaha kooxda Norbert Singer ayaa ugu dambeyntii la keenay si loo xaqiijiyo maqaalka dhabta ah.

Waxa la filayaa in lagu keeno inta u dhaxaysa 3.7 milyan iyo 5.7 milyan giniga Ingiriiska ah ee xaraashka, qiimaha iibka R7 waxa uu gaadhi karaa ilaa $7.1 milyan. Inkastoo tani ay tahay tiro la taaban karo, waxaa muhiim ah in la ogaado in ay ka hooseyso iibka rikoorka jabinta ee 1970 917K prototype racer, kaas oo loo adeegsaday filimka Steve McQueen "Le Mans" oo lagu iibiyay $ 14 milyan 2017.

Ilo:

– Bonhams

– Darawalka