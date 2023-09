15 Software PDF ah oo cajiib ah Windows 10 sanadka 2023

By

Da'da dhijitaalka ah ee maanta, haysashada software PDF ah oo la isku halayn karo ayaa lama huraan u ah habsami u socodka shaqada iyo maamulka dukumentiga. Isticmaalayaasha Windows 10, waxaa jira fursado badan oo la heli karo, laakiin xulashada software-ka ugu fiican waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah. Si loo fududeeyo raadintaada, waxaanu soo diyaarinay liiska 15ka software ee ugu yaabka badan ee PDF si gaar ah loogu talagalay Windows 10 sanadka 2023 isku mid ah.

Adobe Photoshop Elements 2023 | Software Tafatirka Sawirka

Adobe Photoshop Elements 2023 waa software tafatir sawireed loogu talagalay Windows PC. Waxay isticmaashaa tignoolajiyada Adobe Sensei AI si ay u habayso hawlaha oo ay u ogolaato isticmaalayaasha inay diirada saaraan kobcinta hal-abuurka. Iyadoo 61 tafatir la hagayo, isticmaalayaashu waxay abuuri karaan qoto dheer, muuqaal muuqaal ah, beddelaan asalka, oo waxay samayn karaan duotoon casri ah. Software-ku waxa kale oo uu bixiyaa hal-abuur la gaaryeelay iyada oo loo marayo isku-buuqayada iyo sawir-qaadista iyo nuxurka hal-abuurka ee la cusboonaysiiyay. Intaa waxaa dheer, waxa ay siisaa webka iyo barnaamijyada saaxiibka moobilka ee tafatirka sawirka marka aad socoto.

Astaamaha Muhiimka ah ee Adobe Photoshop Elements 2023 waxa ka mid ah tignoolajiyada Adobe Sensei AI, 61 habayn oo la hagayo, halabuur shaqsiyeed, iyo awooda aad uga gudbi karto miiskaaga. Iyadoo software-ku uu ka maqan yahay shaqada horumarsan ee nooca Photoshop oo buuxa, waxaa lagu ammaanaa awoodiisa iyo helitaankiisa bilowga ah.

Microsoft 365 Shakhsiyeed

Microsoft 365 Personal waxay soo bandhigtaa barnaamijyo xafiiseed dhamaystiran iyo sifada amniga horumarsan. Iyada oo la adeegsanaayo abka Xafiiska qaaliga ah sida Word, Excel, iyo PowerPoint, isticmaalayaashu si fudud ayay u samaysan karaan una habayn karaan dukumeentiyadooda. Diiwaangelinta sidoo kale waxaa ku jira 1TB ee kaydinta daruuraha ee OneDrive, taas oo u oggolaanaysa gelitaanka faylalka aan kala go 'lahayn iyo wadaagista aaladaha oo dhan. Muuqaalka, iimaylka aaminka ah iyo abka jadwalka taariikhda, ayaa sidoo kale lagu daray is-diiwaangelinta. Software-ka waxaa loo isticmaali karaa qalabyo kala duwan, oo bixiya dabacsanaan weyn.

Astaamaha furaha ah ee Microsoft 365 Personal waxaa ka mid ah awooda lagu abuuro, abaabulo, oo wax lagu sameeyo si sahal ah, apps Office premium, 1TB ee kaydinta daruuraha OneDrive, Muuqaalka iimaylka iyo jadwaladaha, iyo sifaadka amniga horumarsan. Isticmaalayaasha qaarkood waxay u arkaan in interface-ku ciriiri yahay, iyo qaabka ku-saleysan is-diiwaangelinta laga yaabaa in aan la doorbidin dhammaan, laakiin guud ahaan waa doorasho caan ah oo loogu talagalay kuwa raadinaya xafiis dhamaystiran oo leh kaydinta daruuraha.

Kindle Paperwhite oo leh iftiin diiran oo la hagaajin karo

Kindle Paperwhite waa akhriste e-e-akhriste ujeedo loo dhisay oo bixiya khibrad akhris oo heersare ah. Iyada oo leh muuqaalkeeda 6.8 ″, iftiin diirran oo la hagaajin karo, iyo xudduudaha khafiifka ah, waxaa loogu talagalay inay ku daydaan waayo-aragnimada wax ku akhrinta warqadda dhabta ah. Soo bandhigida bilaa-dhalaalka ah waxay hubisaa akhrinta raaxada leh xitaa iftiinka qoraxda, halka muuqaalka biyuhu uu ka dhigayo mid ku habboon akhrinta xeebta ama qubeyska. Kindle Paperwhite waxa uu kaydin karaa kumanaan koob oo waxa uu bixiyaa ilaa 10 toddobaad oo nolosha batteriga ah. Waxa kale oo ay ku siinaysaa gelitaanka Kindle Unlimited, halkaas oo aad ka heli karto in ka badan 2 milyan oo cinwaan iyo kumanaan buug maqal ah. Iyada oo ay fududahay in la isticmaalo is-dhexgal iyo naqshad is haysta, e-akhristahani waa hab ku habboon oo lagu raaxaysan karo oo aad ku qabsan karto caadadaada akhriska.

Astaamaha furaha ah ee Kindle Paperwhite waxaa ka mid ah muuqaal 6.8 ″ ah oo leh iftiin diirran oo la hagaajin karo, nashqad hor leh oo leh muraayad dhalaalaysa, biyo-ilaaliye u gelinta shil, awoodda kaydinta kumanaan koob, ilaa 10 toddobaad oo nolosha batteriga ah, iyo helitaanka Kindle Unlimited iyo buugaagta maqalka. Isticmaalayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay u arkaan is-dhexgalka isticmaalaha mid jahawareer ah, shaashadda taabashada waxay yeelan kartaa arrimo ka jawaab celin marmar ah, laakiin guud ahaan waa doorasho weyn oo loogu talagalay akhristayaasha xiisaha leh ee raadinaya qalab gaar ah si ay ugu raaxaystaan ​​​​akhriskooda.

Ilaha: Adobe, Microsoft, Amazon