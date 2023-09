Taxanaha Xiaomi 13T: Taageerada Software-ka ugu Wanaagsan iyo soo-bandhigyada soo daatay

By

Xiaomi ayaa lagu wadaa in ay soo bandhigto taxanaha 13T ee aadka loo filayo ee Yurub Sebtembar 26. Qalabkani wuxuu noqon doonaa kii ugu horeeyay ee qoyska Xiaomi si ay u helaan taageero software cajiib ah, oo ay ku jiraan 4 OS updates iyo 5 sano oo xirmo ammaanka. Taxanaha 13T wuxuu ka koobnaan doonaa laba nooc: Xiaomi 13T iyo Xiaomi 13T Pro, kaas oo sidoo kale si rasmi ah loo xaqiijiyay.

Si aan rasmi ahayn, waxaa la filayaa in labada taleefanba ay ku soo bilowdaan MIUI 14 oo ku saleysan Android 13, nooca ugu dambeeya ee si guud loo heli karo ee maqaarka Xiaomi. In kasta oo aan sifooyin rasmi ah loo shaacin, daadadku waxay soo jeedinayaan in 13T Pro uu la mid noqon doono Redmi K60 Ultra, oo leh Dimensity 9200+ chipset iyo batari 5,000mAh ah oo leh 120W degdeg ah. Dhanka kale, 13T-ga caadiga ah wuxuu la imaan doonaa Dimensity 8200-Ultra iyo batari 5,000mAh ah oo leh 67W tartiib tartiib ah.

Labada qalabba waxaa lagu xamanayaa inay wadaagaan astaamo dhowr ah, oo ay ku jiraan 6.67-inji 144Hz AMOLED ah oo leh xallinta 1,220 x 2,712 pixels. Soo bandhigida ayaa la filayaa inay bixiso dhalaalka ugu sarreeya ee 2,600 nits. Intaa waxaa dheer, telefoonadu waxay la imaan doonaan qiimeynta IP68 ee biyaha iyo caabbinta boodhka, iyo sidoo kale ilaalinta Gorilla Glass 5 ee muuqaalkooda.

Mid ka mid ah farqi muuqda oo u dhexeeya 13T Pro iyo K60 Ultra waa qeexida kamaradaha. Taxanaha 13T ayaa lagu xamanayaa inuu leeyahay kamarad weyn oo 50MP ah oo leh dareeraha IMX707, kamarad telephoto 50MP ah oo leh lens 50mm ah, 12MP kamarad ballaadhan oo leh muraayad 15mm ah, iyo kamarad selfie 20MP ah. Waxa xiisaha lihi leh, kamaradahani waxay qaadi doonaan summadaha Leica, iyo abka kamarada waxa ku jiri doona qaabka caadiga ah ee astaamaha Leica.

Sida laga soo xigtay daadad, Xiaomi 13T oo leh 8GB ee RAM ah iyo 256GB ee kaydinta waxaa lagu iibin doonaa € 700, halka Xiaomi 13T Pro ee ugu sarreeya, oo ku qalabaysan 12GB ee RAM iyo 512GB ee kaydinta, lagu iibin doono € 900.

Guud ahaan, taxanaha Xiaomi 13T wuxuu u qaabeynayaa inuu noqdo saf rajo weyn leh oo leh taageero software cajiib ah iyo astaamo awood leh. Taageerayaasha iyo kuwa xiiseeya tignoolajiyada ayaa si weyn u sugaya in si rasmi ah loo bilaabo si ay gacmahooda ugu helaan qalabkan.

