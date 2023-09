Rinjiga Microsoft wuxuu helayaa Aaladda ka saarista asalka Windows 11

By

Microsoft ayaa soo saartay nooc la cusboonaysiiyay oo ah App-ka Rinjiga Windows 11 Insider ayaa dhisaya, isagoo soo bandhigaya qalab cusub oo ka saarista asalka. Shirkadda weyn ee teknolojiyadda ayaa ku dhawaaqday casriyeynta boggeeda tooska ah, iyadoo sheegtay in nuqulkii ugu dambeeyay ee Rinjiga uu ku jiro muuqaal ka saari kara asalka sawir kasta adigoo gujinaya badhanka.

Qalabka ka saarista gadaasha waxaa laga heli karaa qaybta "Sawirka" ee aaladda, oo ku calaamadsan badhanka "Ka saar asalka". Isticmaalayaashu waxay u oggolaan karaan in qalabku si toos ah u ogaado mawduuca sawirka ku jira ama ay gacanta ku doortaan aagga ay rabaan inay ka saaraan iyagoo isticmaalaya qalabka xulashada. Habkani waxa uu hiigsanayaa in uu u fududeeyo isticmaalayaasha in ay wax ka beddelaan oo ay wax ka beddelaan sawirada ku jira abka Rinjiga.

Nooca la cusboonaysiiyay ee Rinjiga, oo loogu magac daray nooca 11.2306.30.0, ayaa hadda u soo baxaya Windows 11 Insiders ee kanaalada Dev iyo Canary. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la filayaa in loo diyaariyo dhammaan isticmaalayaasha dhamaadka mustaqbalka dhow.

Kahor intaanan sii dayn cusboonaysiintan, Microsoft waxay hore u soo saartay nooc kale (11.2306.28.0) ee isla cusboonaysiinta, kaas oo ay ku jiraan bug halkaas oo calanka sirta ah ka soo daatay. Shirkadda ayaa tan iyo markaas wax ka qabatay oo xalisay arrintan, iyada oo hubinaysa in nuqulkii u dambeeyay uu yahay mid aan cillad lahayn.

Microsoft waxay hadda tijaabinaysaa aaladda ka saarista asalka iyada oo wadata koox la doortay oo gudaha gudaha Windows ah waxayna si firfircoon uga raadinaysaa jawaab celin bulshada. Jawaab celintani waxay ka caawin doontaa shirkadu inay sii wanaajiso qalabka ka hor inta aan si rasmi ah loo sii dayn dhammaan isticmaalayaasha dhamaadka.

Ku daristan cusub, Microsoft waxa ay kor u qaadaysaa awoodda App-ka Rinjiga oo ka dhigaysa mid aad u saaxiibtinimo u leh Windows 11 isticmaalayaasha kuwaas oo inta badan ku shaqeeya sawirada. Aaladda ka saarista asalka waxay fududaynaysaa habka looga saaro asalka aan loo baahnayn ee sawirada, taas oo u oggolaanaysa isticmaalayaasha inay abuuraan sawiro aad u hufan oo xirfad leh gudaha abka.

