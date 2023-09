Microsoft oo ku shaqaynaysa Waraaqaha tooska ah ee AI-powered for Windows 11

By

Microsoft waxaa lagu xamanayaa inay horumarinayso gidaarada tooska ah ee AI ku shaqeeya Windows 11, taas oo kor u qaadi karta khibradda guud ee isticmaale. Waraaqahan tooska ah waxay isticmaali doonaan tignoolajiyada AI si ay u hagaajiyaan aragtida qoto dheer oo ay u abuuraan jawi isdhexgal badan. Sawirada gidaarada waxay u muuqan doonaan kuwo "nool" iyagoo dhaqaaqaya ama bedelaya iyagoo ka jawaabaya dhaqdhaqaaqa cursor ama hawsha qalabka.

Warbixinadu waxay soo jeedinayaan in Microsoft laga yaabo inay ku soo bandhigto "saamayn parallax" casriyeynta soo socota, taas oo ka dhigi doonta gidaarka u muuqda mid ka yara gaabinaya waxa ku jira dushiisa, ku daraya qoto dheer iyo quusin. Waraaqahan AI-kobciyay ayaa la filayaa inay si fiican ula shaqeeyaan labada qalab ee taabanaya sida kiniiniyada iyo dhaqdhaqaaqa jiirka dhaqameed.

Microsoft waxa ay si weyn u maalgelinaysay tignoolajiyada AI, taas oo ka cad isku darka Bing Chat ee hawsha raadinta Windows. Soo bandhigida gidaarada tooska ah waa tusaale kale oo ka go'an Microsoft inay ku daraan AI alaabtooda. In kasta oo sifada laga yaabo in aanay si habsami leh ugu shaqayn qalabkii hore, waxa la filayaa in ay keento waayo-aragnimo fudud oo soo jiidasho leh oo ku saabsan laptop-yada cusub ama kombuyuutarrada miiska.

Warkani wuxuu ku soo beegmayaa dhacdada soo socota ee Microsoft ee Sebtembar 21, halkaas oo la filayo in lagu dhawaaqo cusboonaysiinta aaladaha dusha sare iyo Windows Copilot. Waa la arki doonaa haddii qaabkan gidaarka tooska ah ee AI ku shaqeeya lagu dari doono badeecadaha soo socda ama lagu daro hadhow iyada oo loo marayo cusboonaysiinta mustaqbalka.

Ilaha: Windows Latest