Windows 10 Cumulative Updates ayaa la siidaayay si wax looga qabto arrimaha amniga

Microsoft ayaa dhawaan soo saartay laba cusbooneysiin oo isugeyn ah, KB5030211 iyo KB5030214, oo loogu talagalay noocyo kala duwan oo Windows 10 ah oo ay ku jiraan 22H2, 21H2, iyo 1809. Cusbooneysiintaan ayaa lagama maarmaan u ah hagaajinta dhibaatooyinka jira nidaamka qalliinka waxayna qayb ka yihiin Sebtembar 2023 Patch Talaadada.

Si loo hubiyo in casriyeyntan loo rakibay si aan kala go 'lahayn, Microsoft waxay diyaarisay si toos ah. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalayaashu waxay sidoo kale gacanta ku rakibi karaan cusbooneysiinta iyaga oo gelaya qaybta Cusboonaysiinta Windows ee Settings oo ay doortaan 'Check for Updates'.

Cusbooneysiinta Sebtembar KB5030211 waxay soo bandhigaysaa dhowr astaamood oo xusid mudan. Marka hore, waxa ku jira barnaamij cusub oo Windows Backup ah kaas oo u oggolaanaya isticmaaleyaasha inay si wax ku ool ah u maamulaan barnaamijyadooda iyo faylalkooda, iyagoo siinaya awood ay ku soo ceshadaan waqti dambe. Intaa waxaa dheer, cusbooneysiintaani waxay kor u qaadaysaa awoodaha lagu ogaanayo goobta Windows 10, iyadoo siinaya isticmaalayaasha cimilo sax ah, warar, iyo macluumaadka taraafikada.

Intaa waxaa dheer, Microsoft waxay soo bandhigtay calaamadaynta xisaabaadka Microsoft ee liiska Start menu, taasoo sahlaysa in la arko lana maareeyo ogeysiisyada. Cusboonaysiintani waxay sidoo kale ka hadlaysaa arrimaha la xidhiidha isbeddelada wakhtiga badbaadinta iftiinka maalinta ee Israa'iil waxayna hagaajinaysaa dhibaatooyinka sanduuqa raadinta.

Hal hagaajin oo muhiim ah oo ku saabsan cusboonaysiinta isugeynta ayaa la xiriirta Adeegga Siyaasadda Kooxda. Markii hore, adeeggu wuxuu sugi lahaa 30 ilbiriqsi si shabakadu u diyaar ahaato, taasoo keenaysa dib u dhac ku yimaada habaynta siyaasadda. Cusbooneysii ugu dambeysay, arrintan waa la xalliyay, iyadoo la hubinayo habaynta siyaasadda saxda ah iyada oo aan dib loo dhigin aan loo baahnayn.

Intaa waxaa dheer, waxaa jira hagaajin loogu talagalay dhibaatooyinka isku-duwidda goobaha. Markii hore, xitaa haddii beddelka loo daaray habaynta isku xidhka bogga kaydinta Windows ee abka Settings, habayntu si fiican uma wada shaqaynayso. Cusboonaysiinta ugu dambeysay ayaa hagaajinaysa arrintan, iyada oo horumarinaysa khibradda isticmaale ee guud.

Isku soo wada duuboo, kuwa dhawaan la sii daayay Windows 10 cusboonaysiinta isugeynta, KB5030211 iyo KB5030214, waxay keenaan dhowr astaamood oo cusub iyo hagaajin muhiim ah nidaamka hawlgalka. Cusboonaysiintani waxay wax ka qabataa dayacanka amniga waxayna kor u qaadaysaa waxqabadka guud ee Windows 10. Waxaa lagu talinayaa in isticmaalayaashu rakibaan cusbooneysiintan si loo hubiyo in nidaamkoodu uu ahaado mid sugan oo la hagaajiyay.

