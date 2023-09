Baaqa Maalgelinta Degdegga ah ee Aqoonta Caafimaadka Dijital ah ee Yurub

By

Warbixin cusub oo ka soo baxday WHO Yurub ayaa muujineysa baahida degdega ah ee loo qabo maalgelinta aqoonta caafimaadka dhijitaalka ah ee gobolka oo dhan. Warbixinta, oo cinwaan looga dhigay "Caafimaadka Dijital ah ee Gobolka Yurub: Safarka socda ee ballan-qaadka iyo isbeddelka," ayaa shaaca ka qaaday in kala badh ka mid ah waddamada Yurub iyo bartamaha Aasiya ay leeyihiin siyaasado loogu talagalay in lagu wanaajiyo aqoonta caafimaadka dhijitaalka ah, oo ka tagaysa malaayiin qof.

Sanadihii la soo dhaafay, waxaa sii kordhayay qaadashada xalalka dhijitaalka ah ee daryeelka caafimaadka guud ahaan Gobolka Yurub ee WHO, taasoo ka beddelaysa habka ay bukaannadu u helaan daryeelka. Faafida COVID-19 waxay sii kordhisay abuurista iyo adeegsiga aaladaha caafimaadka dhijitaalka ah iyo siyaasadaha iyada oo laga jawaabayo xannibaadaha iyo tallaabooyinka fogeynta bulshada. Tan waxaa ku jira hirgelinta telemedicine-ka iyo barnaamijyada caafimaadka-saaxiibtinimada leh. Si kastaba ha ahaatee, warbixintu waxay ku nuuxnuuxsatay inay weli jiraan hawlo badan oo dhiman.

Mid ka mid ah khataraha ugu muhiimsan ee lagu sheegay warbixinta ayaa ah kala qaybsanaanta caafimaadka dhijitaalka ah ee la abuurayo iyadoo ay ugu wacan tahay hawlgelinta aan sinnayn iyo qaadashada xalalka dhijitaalka ah. Tani waxay ka dhigan tahay in qayb muhiim ah oo ka mid ah dadweynaha gobolka aysan awoodin inay ka faa'iideystaan ​​tignoolajiyada caafimaadka dhijitaalka ah.

Iyadoo inta badan wadamada WHO ee Yurub ay leeyihiin istaraatijiyad caafimaad dhijitaal ah oo heer qaran ah iyo sharci ilaalinaya sirta xogta shakhsi ahaaneed, warbixintu waxay muujinaysaa dulduleelo muhiim ah iyo meelaha hagaajinta. Tusaale ahaan, 19 waddan oo keliya ayaa soo saaray hagitaan ku saabsan qiimaynta faragelinta caafimaadka dhijitaalka ah, taas oo lama huraan u ah xaqiijinta ammaankooda iyo waxtarkooda. Intaa waxaa dheer, in ka badan kala bar wadamada ayaa hirgeliyay siyaasadaha aqoonta caafimaadka dhijitaalka ah iyo qorshaha ka mid noqoshada dhijitaalka ah.

Warbixinta ayaa sidoo kale daaha ka qaadaysa in waddamo badan ay ka maqan yihiin hay'ad u go'an oo mas'uul ka ah ilaalinta tayada, badbaadada, iyo isku halaynta abka caafimaadka mobilada (mHealth). Keliya 15% wadamada ayaa sameeyay qiimayno ay dawladdu maalgaliso mHealth.

Dr. Hans Henri P. Kluge, Agaasimaha Gobolka WHO ee Yurub, wuxuu xooga saarayaa baahida loo qabo isbeddel isbeddel ah oo ku yimaada barnaamijyada caafimaadka dhijitaalka ah. Waxa uu ku baaqayaa in caafimaadka dhijitaalka ah loo arko maalgashi istiraatiji ah oo mustaqbalka fog ah halkii la dooran lahaa. Tani waxay u baahan tahay rabitaan siyaasadeed ee heerarka ugu sarreeya ee dawladda iyo mas'uuliyiinta caafimaadka si loo hubiyo maalgelinta ugu wanaagsan ee kaabayaasha caafimaadka dhijitaalka ah mustaqbalka.

Gabagabadii, warbixintu waxay ku boorinaysaa in si degdeg ah loo maalgeliyo aqoonta caafimaadka dhijitaalka ah ee Yurub. Haddii aan la helin siyaasado sax ah, qiimeyn, iyo xeelado, waxaa jira halis ah in ay sii xumeeyaan kala qaybsanaanta caafimaadka dhijitaalka ah, taasoo ka dhigeysa malaayiin dad ah oo aan helin faa'iidooyinka daryeelka caafimaadka dhijitaalka ah.

