Dhaqanka Ku Salaysan Caddaynta iyo Kobcinta Ma Sugi La'aanta in la Barto

Ma sugi karo in aan wax barto, barnaamijka waxbarashada dhijitaalka ah ee Ilmaha War ee carruurta ay saamaysay iskahorimaadku, had iyo jeer waxaa haga caddayn saynis ah. Si kastaba ha ahaatee, si loogu tixgeliyo "caddayn ku salaysan," faragelintu waa inay buuxisaa shuruudo gaar ah. Daraasad ballaaran oo lagu sameeyay Uganda, Can't Suit to Learn ayaa hadda buuxisay shuruudahan, taasoo calaamad u ah horumarka xiisaha leh ee barnaamijka.

Dhaqanka caddaynta ku salaysan waa fikradda ah in dhaqamada shaqada, sida kalkaalisada, waxbarashada, ama taageerada nafsaaniga ah ee carruurta, ay tahay in lagu saleeyo caddayn cilmiyeysan. Waxay ku lug leedahay adeegsiga habab cilmi baaris oo adag si loo caddeeyo saameynta waxqabadyada, halkii lagu tiirsanaan lahaa dhaqanka, dareenka, ama khibradda shaqsiyeed. Hay'adaha gargaarku waa inay diyaar u yihiin inay la xisaabtamaan naftooda si ay u hubiyaan inaysan geysan waxyeello ka badan tan wanaagsan.

Habka caddaynta ku salaysan wuxuu ka bilaabmaa faragelinta lagu sameynayo cilmi-baarista sayniska, sida qiimeynta suurtagalka ah ama tijaabooyinka la xakameeyey. Natiijooyinka ka soo baxa daraasaddan waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo oo lagu hagaajiyo habka haddii ay yihiin kuwo aan la aqbali karin ama aan ku filnayn. Haddii natiijadu ay wanaagsan tahay, faragelintu waxay u gudubtaa wejiga xiga ee qiimaynta.

Ma sugi karo in aan wax barto waxa lagu maray tijaabo aan kala sooc lahayn oo la xakameeyey gudaha Uganda 18kii bilood ee la soo dhaafay. Daraasada ayaa waxaa ka qayb qaatay 1507 caruur ah oo ka kala socday 30 dugsi oo ku yaala degmada Isingiro. Kala bar dugsiyada waxay ku beddeleen casharradii Ingiriisiga iyo xisaabta caadiga ahaa ee Can't Suit to Learn in si toos ah loo barbardhigo waxtarkeeda. Natiijooyinka daraasadda, oo dhawaan lagu daabici doono joornaalka sayniska, ayaa muujinaya in aan sugi karin in la barto kaliya aysan ka shaqeynin waxbarashada caadiga ah laakiin sidoo kale ay ka sarreyso inta badan barnaamijyada EdTech ee loo isticmaalo goobaha la midka ah.

Tijaabadaan ka socota Uganda waxa ay xoojinaysaa in aan la sugi karin in la barto sidii barnaamij caddayn ku salaysan oo dhamaystiran. Waa qayb ka mid ah ururinta 10 cilmi-baadhiseed oo uu War Child ka sameeyay waddamo ay ka mid yihiin Chad, Urdun, Lubnaan, iyo Suudaan tan iyo markii barnaamijka la bilaabay. Dalka Suudaan, daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in carruurtu ay ku dhawaad ​​laba jibaarmeen xagga xisaabta iyo in ku dhow saddex jeer in ka badan xagga akhriska marka loo eego barnaamijka ay dawladdu wax ku baranayso carruurta aan dugsiyada dhigan.

Marxaladdan muhiimka ah ee ka jirta Uganda waxay astaan ​​u tahay bilawga lama sugi karo in la barto safarka miisaan culus. Iyadoo la raacayo hab deegaan, hirgelinta barnaamijka waxaa lagu wareejiyay degmada. Wadaagista waxa shaqeeya iyo waxa aan ahayn iyada oo loo marayo cilmi baaris, Can't Sugit To Learn waxay ujeedadeedu tahay in kor loogu qaado horumar macno leh oo ku wajahan bixinta waxbarasho bilaash ah, siman, iyo tayo leh dhammaan carruurta ay saameeyeen iskahorimaadyada.

Can't Suit To Learn waxaa markii hore lagu sameeyay Suudaan 2012-kii, waxaana tan iyo markaas lagu tijaabiyay lagana hirgeliyay wadamo kala duwan. Waxa ay gaadhay ilaa 100,000 oo caruur ah ilaa hadda, iyada oo leh rajo koritaan mustaqbalka ah.

Ilo:

– Ma sugi karo in aad wax barato – War Child's barnaamijkiisa waxbarashada dhijitaalka ah ee carruurta ay saameeyeen iskahorimaadyada

- Mark Jordans, borofisar ku takhasusay caafimaadka maskaxda ee caalamiga ah ee carruurta iyo dhalinyarada iyo Agaasimaha Cilmi-baarista & Horumarinta ee Carruurta

- Jasmine Turner, hogaanka cilmi baarista ee Can't Suit to Learn