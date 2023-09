Isticmaalayaasha vivo X90 Pro ee Hindiya hadda way iska diiwaan gelin karaan barnaamijka Android 14 ee Horudhac

Isticmaalayaasha Vivo X90 Pro ee Hindiya! Haddii aadan sugi karin inaad dhadhamiso Android 14 iyo vivo's Funtouch OS 14 ee soo socda, waxaad hadda haysataa fursad aad kaga qaybgasho barnaamijka Android 14 Preview Program.

Si aad isu diiwaan geliso barnaamijka, hubi in vivo X90 Pro kaaga uu ku shaqaynayo nooca firmware 13.1.13.8.W30.V000L1 ama ka sareeya. Ka dib, u gudub Settings> System Update menu ee qalabkaaga oo guji icon gear ee geeska sare ee midig. Laga soo bilaabo halkaas, guji "nooca tijaabada" si aad u codsato barnaamijka. Oggolaanshaha barnaamijka ayaa kuu oggolaanaya inaad ku rakibto Android 14-ku-saleysan Funtouch OS 14 aaladdaada iyada oo loo marayo Settings> Menu cusboonaysiinta nidaamka. Waxaa muhiim ah in la ogaado in ay jiraan 500 oo boos oo keliya oo la heli karo, markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad si degdeg ah wax u qabato.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa mudan in la sheego in kani yahay software-ka beta, markaa waxaa laga yaabaa inay jiraan kutaanno iyo arrimo saameyn kara khibradaada. Sidaa darteed, waxaa habboon in aad iska ilaaliso in aad ku rakibto qalabkaaga aasaasiga ah. Haddii aad go'aansato inaad sii waddo, xasuuso inaad kaydiso xogtaada ka hor intaadan isdiiwaangelin. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto barnaamijka, waxaad jawaabaha ka heli kartaa qaybta FAQs ee halkan lagu bixiyo. Isdiiwaangelintu mar hore ayay furneyd, waxaana cusboonaysiinta la sii deyn doonaa Sebtember 18-keeda.

Haddii aad ka fekereyso inaad iibsato vivo X90 Pro, waxaad ka hubin kartaa dib u eegistayada wixii macluumaad dheeraad ah. Intaa waxaa dheer, dib u eegis fiidiyow ayaa diyaar kuu ah inaad daawato hoos.

