Guddoomiyaha Gobolka Virginia oo soo saaray Qorshayaal Balaadhinta Gobolka oo dhan

Guddoomiyaha gobolka Virginia Glenn Youngkin ayaa daaha ka qaaday qorshe 5-sano ah oo lagu xirayo dadka Virginian-ka ah kuwa la awoodi karo, xawaare sare leh. Qorshuhu wuxuu qeexayaa sida uu gobolku uga faa'iidaysan doono $1.48 bilyan oo ah qoondada federaalka si loo geeyo shabakadaha internetka meelaha aan hadda marin u helin. Hindisahan, Virginia waxay rabta inay mudnaanta siiso guryaha aan la adeegin, meheradaha, iyo barroosinnada bulshada, iyadoo rabta inay gaarto qiyaastii 160,000 oo goobood.

Helitaanka xawaarihiisa xawaaraha sare leh looma tixgalinayo raaxo, laakiin waxay lagama maarmaan u tahay ka qaybqaadashada buuxda ee nolol maalmeedka. Gudomiye Youngkin waxa uu rumaysan yahay in marka la isku xidho dhammaan dadka reer Virginia iyada oo loo marayo broadband, gobolku waxa uu qaadi doona tallaabo muhiim ah oo hore loogu qaadayo isku xidhka kala qaybsanaanta dhijitaalka ah.

Marka laga soo tago bixinta gelitaanka, qorshuhu waxa uu xooga saarayaa muhiimada ay leedahay kor u qaadida akhris-qoraalka dhijitaalka ah, hagaajinta daryeelka caafimaadka, iyo hoos u dhigida kharashaadka dhammaan reer Virginia. Marka la gaaro daboolka ballaaran ee caalamiga ah, gobolku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu jiheeyo dadaalkiisa iyo maalgelintiisa dhinacyadan xasaasiga ah.

The Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), oo ay maalgeliso dawladda dhexe ee Maalgelinta Kaabayaasha dhaqaalaha iyo Sharciga Shaqooyinka, waa hindise heer qaran ah oo loogu talagalay in lagu ballaariyo helitaanka internet-xawaaraha sare leh. Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Bulshada ee Virginia (DHCD) ayaa maamuli doonta $1.48 bilyan qoondaynta BEAD ee gobolka. Maalgelintan ayaa kaabi doonta dadaallada socda ee Hindisaha Isgaarsiinta Virginia (VATI) ee lagu gaarsiinayo gobollada aan loo adeegin ee gobolka oo dhan.

Marka la sameeyo marin-u-helid ballaadhan oo caalami ah, DHCD waxay u wareejin doontaa diiraddeeda xagga horumarinta la awoodi karo iyo hagaajinta qaadashada adeegyada ballaadhan. Hadafka ayaa ah in la hubiyo in dhammaan dadka reer Virginia ay heli karaan oo ay isticmaali karaan adeeggan muhiimka ah.

Virginia waxay hormuud u ahayd xidhitaanka kala qaybsanaanta dhijitaalka ah, iyada oo u qoondaysay in ka badan $935 milyan maalgelinta gobolka iyo dawladda dhexe tan iyo 2017. Maalgelintani waxay kordhiyeen kaabayaasha ballaadhan ee goobaha 388,000 ee goobaha 80 ee magaalooyinka iyo gobollada oo dhan Commonwealth. Maalgelinta waxaa lagu kabay $1.1 bilyan oo dheeraad ah oo ku saabsan lacagaha u dhigma ee laga helo dawladaha hoose iyo bixiyeyaasha adeegga internetka.

DHCD waxay hadda aqbashay faallooyinka dadwaynaha ee ku saabsan Soo jeedinta Hore ee BEAD ilaa Sebtembar 19. Fursadan fikradda dadwaynaha waxay u oggolaanaysaa daneeyayaasha inay bixiyaan jawaab celin oo ay gacan ka geystaan ​​horumarinta qorshaha ballaarinta ballaaran.

Ballanqaadka Virginia ee ah isku xirka kala qaybsanaanta dhijitaalka ah waxay u adeegtaa tusaale heer qaran ee gobollada kale. Iyada oo mudnaanta la siinayo la awoodi karo oo la heli karo broadband, Commonwealth waxa ay hubinaysaa in aan bulshooyinku ka hadheen da'da dhijitaalka ah.

