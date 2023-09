Farxadda ayaa kor u kacday cusboonaysiinta iPhone 15

By

Sida lagu sheegay warbixin cilmi-baaris sannadle ah oo dhowaan ka soo baxday Savings.com, ilaa 16% isticmaaleyaasha Apple ee hadda jira ayaa qorsheynaya inay u cusboonaysiiyaan iPhone 15 marka la sii daayo. Tani waa boqolkiiba ka badan kuwii hore ee iPhone, iyada oo 14% la qorsheynayo in loo cusboonaysiiyo iPhone 14 iyo 10% ee iPhone 13. Inkastoo qiimaha sare ee la filayo, waxaa jira farxad badan oo ku wareegsan casriyeynta iPhone 15 marka loo eego sanadihii hore.

Mid ka mid ah qodobbada ka qayb qaadanaya xamaasaddan ayaa ah tirada isticmaalayaasha ee raadinaya inay ka cusboonaysiiyaan moodooyinka duugga ah, sida iPhone 11 iyo iPhone X. Tani waxay soo jeedinaysaa in Apple laga yaabo inay sii wado saamigeeda suuqa ee warshadaha casriga ah. Si kastaba ha ahaatee, warbixintu waxay sidoo kale daaha ka qaadaysaa in qiimuhu uu caqabad weyn u yahay kor u qaadida suurtagalka ah. In ka badan kala badh milkiilayaasha iPhone ee hadda (53%) ma qorshaynayaan inay casriyeeyaan, taas oo ay ugu wacan tahay tixgelinta qiimaha.

Apple ayaa si cad u sheegtay in aanay dhiirigelinayn cusboonaysiinta aaladaha sannadlaha ah oo ay taageerto qalabkeeda muddo dheer marka loo eego tartamayaasha. Iyadoo isbeddelka dib-u-cusboonaynta sannadlaha laga yaabo inuu sii yaraanayo, haddana waxaa jira 10% dadka doonaya casriyeynta sannadlaha ah.

Warbixintu waxay tilmaamtay mala-awaalka ugu caansan ee ku xeeran aaladaha cusub ee iPhone, oo ay ku jiraan hagaajinta tayada kamarada, nolosha batteriga, iyo RAM. Kobcinta baytariyada, gaar ahaan, aad ayaa loo doonayaa, iyadoo 43% isticmaaleyaasha aan markii hore lahayn wax qorshe ah oo ay ku cusbooneysiiyaan iyagoo sheegaya inay dib u eegi doonaan haddii iPhone 15 lagu daro astaantan.

Sida laga soo xigtay Savings.com, kuwa haysta iPhone-kooda hadda muddo saddex sano ah waxay u badan tahay inay ku iibiyaan iPhone 15, halka 10% dadka isticmaala iPhones ee ka yar hal sano ay weli qorsheynayaan inay casriyeeyaan.

Gebagebadii, waxaa jira xamaasad sii kordheysa oo loogu talagalay casriyeynta iPhone 15, iyada oo boqolkiiba sare ee isticmaalayaasha ay qorsheynayaan inay cusbooneysiiyaan marka loo eego moodallo hore. In kasta oo qiimuhu uu weli caqabad ku yahay qaar badan, astaamaha la wanaajiyey ee aaladaha cusub, gaar ahaan kamarada iyo waxqabadka batteriga, ayaa soo saaraya xiisaha kor u qaadayaasha suurtagalka ah.

Ilo:

- Savings.com Warbixinta Cilmi-baarista Sannadlaha ah