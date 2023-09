Tijaabada Ka-hortagga ah ee Google-ka ayaa Bilaabatay: Waxaa lagu Eedeeyey in uu ku sii jiro keli-talis iyada oo loo marayo heshiisyo sharci-darro ah

Maxkamadeynta Google-ka Mareykanka iyo Google ayaa ka bilaabatay Washington, DC, iyadoo qareennada dowladda ay ku doodeen in shirkadda weyn ee teknolojiyadda ay si bareer ah ugu xad gudubtay sharciyada lidka ku ah kalsoonida ayna isku dayday inay qariso falalkeeda. Inta ay socoto tijaabada, oo la filayo in ay qaadato toban toddobaad, madaxda Apple ayaa lagu wadaa in ay marag ka noqdaan, maadaama heshiisyada Google ay la gashay shirkadda ay qayb ka yihiin kiis ballaadhan oo liddi ku ah.

Kenneth Dintzer, oo ah ku xigeenka agaasimaha laanta waaxda cadaaladda ee Mareykanka (DOJ), ayaa carabka ku adkeeyay muhiimada kiiska, isagoo sheegay in ay quseyso mustaqbalka internetka. Sida laga soo xigtay Dintzer, Google si sharci darro ah u ilaalisay kaligeed ilaa 2010 iyadoo siisay lacag aad u badan shirkadaha sida Apple iyo AT&T. Waxa uu ku dooday in Google ay ka warqabto in heshiisyadani ay ka gudbeen xuduudaha lidka ku ah kalsoonida iyo in shirkaddu ay si sharci darro ah u haysatay monopoly in ka badan toban sano iyada oo ka faa'iidaysanaysa awoodda khaladaadka iyo miisaanka.

Waxaa intaa dheer, DOJ waxay Google ku eedaysay inay wax ka tartay xaraashka xayaysiiska si kor loogu qaado qiimaha xayaysiisyada internetka. Dentzer ayaa maxkamada horteeda ku soo bandhigay cadaymo muujinaya sida Google uu u doonayay in uu u ilaaliyo isgaadhsiinta faahfaahinta lacagaha ay siiso shirkadaha sida Apple. Waxa uu soo bandhigay wada sheekeysi uu ku sheegay madaxa Google Sundar Pichai in uu codsaday in taariikhda la joojiyo.

In kasta oo Google ay ku adkaysanayso in ay ku guulaysatay saamigeedii suuqa ee muhiimka ahaa iyada oo loo marayo doorbid isticmaale iyo mudnaan, tijaabadu waxa ay ugu horrayn diiradda saari doontaa in maamulka shirkaddu ee xayaysiisyada goobidda iyo raadinta ay ku xad-gudbeen sharciyada ka-hortagga kalsoonida. Haddii dembi lagu helo, garsooraha Amit Mehta waxa laga yaabaa inuu doorto inuu amro jebinta Google.

Apple waxa ay rajaynaysay in laga cafiyo maxkamadaynta iyo in la buriyo warqada yeedhista maamulayaasheeda, maadaama ay shirkaddu horeba u bixisay marag-fur ballaadhan iyo tiro dukumentiyo ah. Si kastaba ha ahaatee, garsooraha Mehta ayaa diiday codsigan, iyo maamulayaasha Apple Eddy Cue, John Giannandrea, iyo Adrian Perica ayaa ugu dambeyntii qaadan doona markhaatiga mar dambe ee maxkamada.

