Mustaqbalka Saamiyada Mareykanka ayaa u halgamaya iyadoo ganacsatadu ay sugayaan Dhacdada Apple iyo Xogta dhaqaale

By

Mustaqbalka saamiyada Mareykanka ayaa wajahaya caqabado iyadoo ganacsatadu ay taxaddar muujinayaan kahor munaasabadda suuqgeynta Apple iyo sicir bararka muhiimka ah iyo xogta iibka tafaariiqda. Mustaqbalka S&P 500 ayaa hoos u dhacay 0.2%, celceliska celceliska warshadaha Dow Jones ayaa hoos u dhacay 0.2%, mustaqbalka Nasdaq 100 ayaa fududeeyay 0.3%. Isniintii, celceliska Warshadaha Dow Jones wuxuu kacay 0.25%, S&P 500 wuxuu kordhay 0.67%, Nasdaq Composite wuxuu helay 1.14%.

Ganacsatadu way ka warwareegaan inay sameeyaan khamaar ganacsi oo weyn taas oo ay ugu wacan tahay kicinta suuqa ee soo socda. Saamiyada Apple ayaa xoogaa sare u kacay iyadoo maal-gashadayaasha ay sugayaan munaasabadda suuq-geynta ee shirkadda, halkaas oo la filayo in la soo bandhigo iPhones cusub. Dhacdadani waxay leedahay awood ay si weyn u saamayso suuqa. Marka laga soo tago dhacdada Apple, rabitaanka kaydka tignoolajiyada weyn ayaa sidoo kale lagu tijaabin doonaa liiska $ 50 ee ARM ee New York. IPO ayaa mar hore la dhaafiyay 10 jeer, taasoo soo jeedinaysa baahi rajo leh oo horseedi karta dib u eegis kor loogu qaado qiimaha IPO.

Arrin kale oo saameynaya dareenka suuqa waa qiimaha amaahda US ee 10-sano, kaas oo ku dhow heerarkooda ugu sarreeya tan iyo 2008. Ganacsatadu waxay si dhow u daawanayaan cusboonaysiinta dhaqaalaha, oo ay ku jiraan warbixinta qiimaha macaamiisha Maraykanka ee Agoosto iyo Agoosto qiimaha wax soo saarka ee Agoosto iyo Agoosto iyo lambarrada iibka tafaariiqda. Xogtan ayaa saameyn doonta habka go'aan qaadashada Kaydka Federaalka ee dooda siyaasadeed ee soo socda. Iyadoo ay jiraan caqabadaha jira, Kaydka Federaalka ayaa wali u heellan xasilinta dhaqaalaha, inkastoo gaaritaanka 2% bartilmaameedka sicir-bararka ee la doonayo laga yaabo inay qaadato waqti.

Guud ahaan, toddobaadkan ayaa muujin doona jihada suuqyada sinnaanta ee Maraykanka, taas oo ku xidhan natiijada dhacdooyinka soo socda iyo xogta dhaqaalaha.

Ilaha: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Maareynta Hantida