Tartamiyaha Cusub ee Ciyaarta Taleefoonka Casriga ah: Waxba Taleefanka 2

Adduunyada ay ku badan yihiin iPhones iyo Androids, shirkadda fadhigeedu yahay London ee Nothing ayaa suuqa casriga ah ku soo gashay hal-abuurkeeda cusub ee Nothing Phone 2. Looguna talagalay in ay noqoto beddelka mashquulka yar ee talefannada casriga ah ee caadiga ah, Nothing Phone 2 waxa uu bixiyaa khibrad isticmaale oo gaar ah.

Anigoo ah isticmaale iPhone aad u jecel muddo 16 sano ah, waxaan go'aansaday inaan ka nasto qalabkayga caadiga ah oo aan tijaabiyo Waxba Taleefanka 2 inta lagu jiro safar 2-todobaad ah oo Yurub ah. In kasta oo la hagaajiyey bilowga qoraalladayda cagaarka ah, waxaan ogaaday inaan noolaan karo la'aanteed iPhone aan jeclahay.

IPhones-ka Apple waxa ay ahaayeen astaanta tignoolajiyada casriga ah, laakiin mar kasta oo cusub oo la sii daayo, isbeddelku waxa uu noqday mid aan la taaban karin. Way sii adkaanaysaa in lagu qanciyo macaamiisha inay cusboonaysiiyaan, maadaama horumarku u muuqdo mid yar, sida casriyaynta kamaradaha ama hagaajinta batteriga yar.

Tani waa halka uu ka soo galo wax telfoonka 2. Waxaa sameeyay ganacsadaha teknoolajiyada ee Carl Pei, Waxba ma bixinayo dib u cusboonaysiinta khibrada casriga ah. Taleefanka waxba ma jiraan 2 wuxuu ku shaqeeyaa nidaamka hawlgalka Android wuxuuna leeyahay muuqaal isticmaale garaaf ah oo gaar ah iyo nalalka ogeysiinta "Glyph" ee gadaasha qalabka.

Si ka duwan taleefannada casriga ah ee caadiga ah ee leh astaanta app-ka midabka leh, Waxba ma qaadanayo hab ka duwan. Sawirada monochromatic ee abka waxaa si ula kac ah loogu talagalay in lagu yareeyo rabitaanka isticmaalka taleefanka si xad dhaaf ah. Doorashadan naqshadaynta waxay ujeedadeedu tahay in la yareeyo carqaladaha iyo kor u qaadida khibrada casriga ah ee diiradda iyo maskaxda leh.

Iyadoo la siinayo beddelka khibradda casriga ah ee caadiga ah, Waxba Taleefanka 2 ayaa caqabad ku ah xaaladda warshadaha ee Apple iyo Android ay u badan yihiin. Waxay siisaa ikhtiyaar cusub kuwa raadinaya qalab aan mashquulin. Haddii Taleefoonka Waxba 2 uusan heli doonin rafcaan ballaaran ayaa weli ah in la arko, laakiin shaki la'aan waa wax xiiso leh oo ku soo kordhay suuqa.

