Huawei waxay daaha ka qaadaysaa saacada cusub ee Smartwatch: Huawei Watch GT 4

Huawei ayaa qarka u saaran inuu soo bandhigo wax cusub oo lagu daro ururintiisa smartwatch iyadoo la bilaabayo soo socda ee Huawei Watch GT 4. Inkasta oo aan si rasmi ah loo xaqiijin, xogta la daatay ayaa soo jeedinaysa in saacaddu ay heli doonto laba cabbir: 41mm iyo 46mm.

Sawirada daadanaya waxay muujinayaan in moodelka 41mm uu ka koobnaan doono gariir cad, halka moodeelka 46mm uu la iman doono bezel-wakhtiyeed. Waxaa la qiyaasayaa in xitaa laga yaabo in uu jiro nashqada saacad saddexaad. Muuqaal teaser ah oo lagu dhejiyay baraha bulshada ayaa siinaya muuqaal qurxoon oo qurux badan oo saacadda soo socota ay bixin doonto.

Mid ka mid ah sifo gaar ah oo ka soocaysa saacadda dahsoon iyo sawirada la daatay ee Huawei Watch GT 4 (46mm) waa saddex xagal sare oo caan ah oo dahab ka samaysan. Tani waxay soo jeedin kartaa midab kala duwan ama xitaa nooc gebi ahaanba cusub, laga yaabee nooca pro.

Sawirada tooska ah ee Huawei Watch GT 4 (46mm) ayaa muujinaya in saacada lagu habeyn karo xargaha cudud ee kala duwan, in kasta oo ayan soo bandhigin naqshadda saqafka saddexaad.

Marka la barbar dhigo kuwa kale ee smartwatches Huawei sida Huawei Watch 4 iyo 4 Pro, taxanaha GT wuxuu u janjeeraa inuu bixiyo astaamo yar inta uu ku shaqeynayo nooc ka mid ah HarmonyOS. Si kastaba ha ahaatee, saacadaha GT waa kuwo la awoodi karo, iyadoo moodooyinka 41mm iyo 46mm ee GT 4 la filayo in lagu qiimeeyo € 250 iyo € 400, siday u kala horreeyaan € 450/€ 700 qiimaha Watch 4 iyo 4 Pro. .

Xagga nolosha batteriga, xogta la daatay waxay soo jeedinaysaa in moodooyinka GT 4 ay yeelan doonaan cimri dheer oo ah ilaa laba toddobaad. Intaa waxaa dheer, waxaa loo dejiyay inay taageeraan ku dallacaadda wireless-ka ee degdegga ah (10-18W) oo waxay la yimaadaan alaabo kala duwan, oo ay ku jiraan bir aan lahayn oo leh suunka maqaar iyo kiis bir ah oo leh suunka caag ah.

In kasta oo rajadu sii kordheyso, Huawei's smartwatch-ka cusub ee bixiya wuxuu ballan-qaadayaa xulashooyin badan oo macaamiisha raadinaya qaab iyo shaqeyn labadaba.

