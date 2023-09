EA waxay ku dhawaaqday Rene Project: Ciyaarta Xiga-Gen Sims waxay noqon doontaa bilaash in la soo dejiyo

EA waxay daaha ka qaaday tafaasiil cusub oo ku saabsan ciyaarteeda soo socota ee Sims, oo loogu magac daray Project Rene. In boostada blog inta lagu guda jiro bandhigga Behind The Sims, shirkadu waxay ku dhawaaqday in ciyaarta ay diyaar u noqon doonto soo dejin bilaash ah. Tallaabadan ayaa daba socota guusha Sims 4 oo si xor ah u ciyaareysa sannadkii hore.

Xulashada bilaashka ah ee Project Rene waxay la macno tahay in ciyaartoydu awood u yeelan doonaan inay ku biiraan, ciyaaraan, oo ay sahamiyaan ciyaarta iyaga oo aan u baahnayn rukunsad, iibsashada ciyaarta aasaasiga ah, ama makaanikada tamarta. EA waxay ku talo jirtaa inay u fududayso ciyaartoydu inay martiqaadaan ama ku biiraan asxaabta oo ay la kulmaan astaamo, sheekooyin, iyo caqabado cusub.

Si kastaba ha ahaatee, EA waxay caddeeyeen in ciyaartu ay wali yeelan doonto waxyaabaha la iibsan karo iyo baakadaha, oo la mid ah Sims 4. Laakiin qaabka qiimaha iyo sida alaabtan loo iibin doono waxay ka duwanaan kartaa ciyaarta hadda. EA waxay bixisay tusaale ku darista cimilada aasaasiga ah sifo bilaash ah qof walba, halka xirmooyinka mustaqbalka laga yaabo inay diiradda saaraan mawduucyo gaar ah sida ciyaaraha jiilaalka ama tartamada.

Siideynta Project Rene macnaheedu maaha dhamaadka taageerada Sims 4. EA waxay qorshaynaysaa inay sii wado bixinta cusboonaysiinta iyo macluumaadka cusub ee bulshada Sims 4 mustaqbalka la filayo.

In kasta oo aan la shaacin taariikh gaar ah oo la bilaabay, EA waxa ay ka shaqaynaysay habka horumarinta hufan ee Project Rene. Shirkaddu waxay hore u daaha ka qaaday in ciyaartu ay soo bandhigi doonto khibrado kali ah iyo kuwa badan, iyada oo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qaybta ciyaartoyga badan lagu dejiyay in la shaaciyo sanadka dambe.

