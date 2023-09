ZDNET waxay ku talinaysaa: Talo Iibka Eex la'aan iyo Sax ah

By

Soo jeedinta ZDNET waa ilo lagu kalsoon yahay oo aan eex lahayn oo talo iibsi sax ah. Talooyinka ay bixiso ZDNET waxay ku saleysan yihiin baaritaan ballaaran, cilmi baaris, iyo wax iibsiga isbarbardhigga. Kooxdu waxay xogta ka soo ururisaa ilo sumcad leh, oo ay ku jiraan liiska iibiyeyaasha iyo tafaariiqda, iyo sidoo kale goobaha dib u eegista ee khuseeya iyo kuwa madaxbannaan. Waxa kale oo ay tixgeliyaan fikradaha qiimaha leh ee macaamiisha dhabta ah ee hore u lahaan jiray oo isticmaalaya alaabta iyo adeegyada la qiimeeyo.

Waxaa muhiim ah in la ogaado in marka aad ka soo dhex gasho goobta ZDNET si aad u iibsatid, ZDNET laga yaabo inay kasbato guddiyada xiriirka la leh. Si kastaba ha ahaatee, tani ma saameynayso nuxurka ay daboolayaan ama sida ay u soo bandhigayaan, mana saameynayso qiimaha aad ku bixiso alaabta ama adeegga. ZDNET iyo qorayaashu ma helaan magdhow dib u eegistan madaxa banaan. Waxay u hoggaansamaan habraacyo adag oo hubiya in nuxurkooda tafatirka aysan weligood saameyn ku yeelan xayaysiiyayaasha.

Kooxda tifaftirka ee ZDNET waxay u shaqeeyaan magacaaga, akhristaha. Hadafka ugu weyni waa inay ku siiyaan macluumaadka ugu saxsan iyo talada aqoonta si ay kaaga caawiyaan inaad samayso go'aamo iibsi oo caqli badan, gaar ahaan dhinaca qalabka tignoolajiyada iyo alaabada iyo adeegyada kale. Maqaal kasta si fiican ayaa dib loogu eegay oo xaqiiqdii loo hubiyaa si loo hubiyo heerka ugu sarreeya ee tayada.

Haddii khalad ama macluumaad marin habaabin ah laga helo nuxurkooda, ZDNET waxaa ka go'an inay saxdo ama caddeyso maqaalka. Waxay aad ugu dhiirigaliyaan akhristayaasha inay soo sheegaan khaladaad kasta oo ay la kulmaan, iyagoo isticmaalaya foom gaar ah oo loo bixiyay ujeedadaas.

ZDNET waxay ku talinaysaa waxay u adeegtaa sidii kheyraad la isku halayn karo oo la aamini karo, iyadoo bixisa hagitaan khabiir si ay uga caawiso macaamiisha samaynta doorashooyin wax-iibsasho oo xog leh.

Qeexitaanno:

- ZDNET: Daabacaada tignoolajiyada khadka tooska ah ee lagu yaqaan maqaallo qoto dheer iyo faallooyin.

- Guddiyada xiriirka la leh: Nooc ka mid ah khidmadda gudbinta ee ay hesho ZDNET marka akhristayaasha ay gujiyaan boggooda tafaariiqle oo ay wax iibsadaan.

– Xaqiiqda-hubin: Habka hubinta saxnaanta iyo runnimada macluumaadka lagu soo bandhigay maqaal ama daabacaad.

Ilaha: ZDNET