Sannadka Farsamada wuxuu ku bilaabmayaa Dhacdada Apple iyo Shirka Dreamforce

Toddobaadka labaad ee Sebtembar waxay calaamad u tahay bilowga sanadka cusub ee teknoolojiyadda, oo leh dhacdooyin waaweyn sida dhacdada iPhone ee Apple iyo shirka Salesforce Dreamforce oo dejinaya codka warshadaha. Dhacdooyinkani waxay sidoo kale muujinayaan bilawga xilliga shirka teknoolojiyadda, oo leh bandhigyo u safan Meta Platforms, Microsoft, iyo Oracle.

Mid ka mid ah dhacdo aadka loo saadaalinayo ayaa ah bixinta bilowga ah ee dadweynaha ee Arm Holdings, oo la filayo in lagu qiimeeyo naqshadeeyaha chip $ 50 bilyan ilaa $ 54.5 bilyan. IPO-gan, oo ay weheliso bixinta dadweynaha ee qorshaysan ee bilowga gaarsiinta Instacart, waxay dib u soo noolayn kartaa suuqa IPO ee tignoolajiyada. Saamaynta ayaa aad u sareysa sanadkan, sida dagaal sharci ah, xaaladaha dhaqaale ee sare, dagaalka ganacsiga ee Shiinaha, iyo caqabadaha sharciyeynta ayaa kor u qaaday welwelka.

Dhacdooyinka usbuuca waxay muujinayaan fursadaha iyo arrimaha ku jira warshadaha tignoolajiyada. Arm's IPO wuxuu soo bandhigayaa xoogga farsamada iyo AI, halka kiiska Google-DoJ uu kor u qaadayo welwelka ku saabsan awoodda ay adeegsadaan shirkado yar. Waaxda cadaaladda ayaa ku doodaysa in Google ay si sharci darro ah uga faa’iidaysatay heshiisyada ay la gashay kuwa sameeya telefoonnada iyo daalacashada internet-ka si ay u keligood u xakameeyaan suuqa matoorada wax raadinta.

Dhanka kale, guddiga senate-ka ayaa shiraya si ay uga doodaan isticmaalka mas'uulka ah ee AI, iyo sharci laba geesood ah ayaa loo sameeyay si loo xakameeyo AI. Xitaa shirkadaha teknolojiyadda sida Apple iyo Salesforce kama difaacaan caqabadaha, iyadoo Apple ay soo food saartay arrimaha dakhliga iyo iibka iyo Salesforce ay ka fiirsaneyso inay u rarto Dreamforce sababo la xiriira walaac ku saabsan isticmaalka daroogada iyo guri la'aanta San Francisco.

Walaaca ugu weyn ee ku soo fool leh muuqaalka tignoolajiyada waa AI. Dabeecadda wada-hadallada oo albaabbada u xiran yihiin iyo suurtagalnimada in la qabsado sharciyeynta ciyaartooyda ugu waaweyn warshadaha ayaa keeneysa su'aalo ku saabsan caddaaladda xeerarka. Si kastaba ha ahaatee, ku lug lahaanshaha Waaxda Cadaaladdu waxay ku kordhinaysaa arrin dhab ah.

Isku soo wada duuboo, usbuucan tignoolajiyada-buuxsan ayaa dejiya marxaladda warshadaha tignoolajiyada sanadka soo socda, oo leh fursado isku dhafan, caqabado, iyo walaac sharciyeed.

Ilo:

- "Sannadka Tiknoolajiyada wuxuu ku bilaabmayaa Dhacdada Apple iyo Shirka Dreamforce" (maqaalka isha)

- Apple Inc. (AAPL)

- Salesforce Inc. (CRM)

- Meta Platforms Inc. (META)

- Microsoft Corp. (MSFT)

- Oracle Corp. (ORCL)

- Arm Holdings Plc (waxaa iska leh SoftBank Group Corp.) (9984)

- Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)

-Samsung Electronics Co. (005930)

- Mozilla

- Palantir Technologies Inc. (PLTR)

- Kimberlee Josephson, borofisar ku xigeenka maamulka ganacsiga ee Kuliyada Dooxada Lubnaan (Pa.)

Fiiro gaar ah: URL-yada lama bixiyo ilaha.