Nintendo Switch 2 ayaa lagu xamanayaa inuu muujinayo waxqabadka la hagaajiyay iyo wakhtiyada la dhimay

Wararka xanta ah ee ku saabsan Nintendo Switch 2 ee sida aadka ah loo sugayo ayaa sii faafinaya, iyadoo tafaasiil cusubna ay ka soo baxayaan waxqabadkiisa iyo muuqaaladiisa. Ilaha lagu kalsoon yahay ayaa sheegtey in console-ku uu si qarsoodi ah uga muuqday Gamescom bishii Agoosto, oo hadda isha saddexaad ayaa xaqiijisay sheegashadan oo ku daray macluumaad dheeraad ah.

Sida laga soo xigtay warbixinnada Eurogamer iyo VGC, 'Switch 2' waxaa lagu xamanayaa inuu ordo "The Legend of Zelda: Neefta Duurjoogta" heer sare iyo xallin, taas oo u muuqata rajo-gelinta taageerayaasha ciyaarta caanka ah. Nate The Hate, oo horey u ahaan jiray nin la aamini karo Nintendo, ayaa sidoo kale taageeray sheegashooyinkan oo daaha ka qaaday tafaasiil dheeraad ah oo uu ka maqlay console-ka.

Hal horumar oo xusid mudan oo ay sheegtay Nate The Hate ayaa ah hoos u dhaca weyn ee waqtiyada rarka. Waxa uu sheegay in qalabka cusubi uu oggol yahay wakhtiyada degdegga ah ee ciyaaraha, gaar ahaan marka laga soo kicinayo liiska muhiimka ah. Tani waa horumar weyn marka loo eego Switch-kii asalka ahaa, kaasoo lahaa waqtiyo wax lagu shubo oo ku dhow 30 ilbiriqsi.

Marka la eego waxqabadka, Nate The Hate wuxuu sheeganayaa in "Neefta Duurjoogta" ay ku shaqeyneysay 60 fiilooyinka ilbiriqsi kasta oo ah xallinta 4K ee Switch 2. Waxa kale oo uu xusay in konsole-ku leeyahay awoodo raad-raac horumarsan, oo la mid ah waxa PlayStation-ka. 5 iyo Xbox Series X/S waa la gaari karaa Si kastaba ha noqotee, wuxuu caddeeyay in awoodda ceyriinka ah ee 'Switch 2' la filayo inay ka hooseyso ta Xbox Series S.

Si taas loo magdhabo, Switch 2 waxa laga yaabaa inuu isticmaalo tignoolajiyada cusub ee loo yaqaan DLSS (deep learning super sampling), kaas oo ku ekaan kara xallinta 4K ee aaladaha tamarta yar. Tani waxay ku siin kartaa khibrad muuqaal ah oo la mid ah 4K hooyo iyadoo la ilaalinayo hufnaanta waxqabadka.

Iyadoo ay weli jirto hubaal la'aan ku saabsan iswaafajinta dambe ee Switch 2 iyo muujinta rasmiga ah / taariikhaha bilaabay, Nate The Hate waxay soo jeedinaysaa in Nintendo Direct soo socda uu hawada ku dhawaad ​​​​saddex maalmood, suurtogal ah Sebtembar 14. Waxaa muhiim ah in la ogaado in Nintendo Directs caadi ahaan ay dhacdo Khamiista.

Gebagebadii, astaamaha xanta ah ee Nintendo Switch 2 waxay muujinayaan waxqabadka horumaray, wakhtiyada rarka oo yaraada, iyo ka faa'iidaysiga teknoolajiyada DLSS ee suurtogalka ah. Taageerayaasha ayaa si weyn u sugaya warar dheeraad ah oo ka imaanaya Nintendo oo ku saabsan console-kan aadka loo sugayo.

