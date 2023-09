Apple's M3 Macs dib ayuu u dhacay ilaa 2023, sida ay qabaan falanqeeyayaasha

By

Sida laga soo xigtay falanqeeyaha la isku halleyn karo ee Apple Ming-Chi Kuo, mowjadda ugu horreysa ee Apple ee aadka loo filayo ee M3 Macs ma bilaabi doonto ilaa 2023. Kuo, oo inta badan ka hela macluumaadka gudaha ee silsiladaha sahayda wax soo saarka ee Apple, ma bixin faahfaahin gaar ah oo ku saabsan dib u dhigista. Isbeddelkan wakhtigu wuxuu muujinayaa sii-deynta Apple ee M2-ku-saleysan MacBook Pro iyo Mac mini naqshado, kuwaas oo markii hore la qorsheeyay dabayaaqadii 2022 laakiin ugu dambeyntii la bilaabay Janaayo 2023.

Bloomberg's Mark Gurman, oo ah isha kale ee caanka ah ee macluumaadka alaabada Apple, ayaa sidoo kale dib u eegay saadaasha ku saabsan ku dhawaaqida Mac ee Oktoobar. In kasta oo uu aaminsan yahay in Apple ay yeelan doonto alaabooyin ay soo saarto wixii ka dambeeya Sebtembar, oo ay ku jiraan dib u cusboonaysiinta iPad Air ee suurtagalka ah, waxa uu filayaa in sii dayntan lagu samayn doono siidaynta saxaafadeed halkii fiidiyowyo hore loo sii duubay.

Waxaa xusid mudan in ku dhawaaqa Kuo uu kaliya tixraacayo line-upka MacBook ee maaha aaladaha kale ee ku jira faylalka Apple. iMac-ku wuxuu u taagan yahay hal qalab oo muddo dheer dib u soo kabashada, maadaama ay weli tahay nooca kaliya ee Mac iyada oo aan lahayn nooc ka mid ah chip-ka M2. Dhanka kale, kuwa aan ahayn Macbook-yada sida Mac mini, Mac Studio, iyo Mac Pro waxay heleen cusboonaysiin cusub oo cusub oo M2 ah.

Chips-yada M3 ayaa la filayaa in lagu soo saaro iyada oo la adeegsanayo hab cusub oo 3 nm ah oo ka socda Taiwan Semiconductor (TSMC). Nidaamkani wuxuu u oggolaanayaa Apple inuu kor u qaado waxqabadka chip iyada oo aan la kordhin isticmaalka tamarta. Safka M3 ayaa la filayaa inuu ka soo muuqdo CPU iyo GPU dheeraad ah marka la barbar dhigo noocyada M2, iyo sidoo kale horumarinta qaab dhismeedka ay soo bandhigtay Apple.

Kuwa hadda isticmaalaya Intel Mac-yada laga yaabo inay dareemaan caajisnimo ama aan la jaan qaadi karin macOS Sonoma waxay u sugi karaan jiilka M3 sidii casriyeyn qiimo leh. Kuwa hore u qaatay M1 Macs ee ugu horreeya dabayaaqada 2020 waxa kale oo laga yaabaa inay helaan safka M3 oo tijaabinaya casriyeyn.

In kasta oo aan la hubin haddii Apple ay wax ka qaban doonto line-upkeeda Mac inta lagu jiro dhacdada Sebtembar, waxaan bixin doonaa daboolka tooska ah ee ogeysiisyada Sebtember 12 saacada 1da duhurnimo Waqtiga Bari.

Ilo:

– Ming-Chi Kuo

- Bloomberg's Mark Gurman