Taageerada beddelka ee Starfield si ay u timaado 2023, ayuu yidhi Todd Howard

Agaasimaha ciyaarta Todd Howard ayaa xaqiijiyay in qalabka wax-ka-beddelka rasmiga ah ee Starfield, RPG-ga aadka loogu guulaystay ee bannaan-furan ee ay samaysay Bethesda Game Studios, la heli doono 2023. Wareysi lala yeeshay daabacaadda Japan ee Famitsu, Howard wuxuu muujiyay muhiimadda mods-ka ee istuudiyaha. waxayna u xaqiijisay taageerayaasha in qaabka taageerada loo hirgelin doono si mug leh.

Bethesda Game Studios waxay leedahay taariikh soo bandhigida taageerada wax ka beddelka ciyaaraheeda ka dib markii la sii daayay. Tusaale ahaan, Fallout 4 waxa uu helay taageero qaab rasmi ah sanad kadib markii la bilaabay. Howard wuxuu xaqiijiyay inta lagu guda jiro Reddit AMA bishii Noofambar 2021 in Starfield uu raaci doono qaabkan oo kale, isagoo buuxinaya ballan qaadka istuudiyaha ee ah bixinta taageero buuxda ee ciyaarta.

Bulshada wax ka beddelka waxay ahayd qayb muhiim ah oo ka mid ah ciyaaraha Bethesda labaatankii sano ee la soo dhaafay, iyo Howard wuxuu muujiyay mahadnaqa wax ku biirintooda. Waxa uu rajaynaya in uu arko modders badan oo u beddelo hamiday galay xirfad shaqo oo aaminsan in taageerada mod soo socda ee Starfield u sahlaysa abuurayaasha in ay sameeyaan kaliya in.

Starfield si cajiib ah ayuu u guulaystay tan iyo markii la sii daayay Sebtembar 6 ee loogu talagalay kombuyuutarrada PC iyo Xbox. Ciyaartu waxa ay ka soo urursatay in ka badan lix milyan oo ciyaartoy, oo ay ugu sarraysay in ka badan 330,000 ciyaartoy oo isku xidhan Steam, taas oo dhaaftay rikoodhkii uu dhigay The Elder Scrolls V: Skyrim. Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in Starfield laga heli karo Xbox Game Pass, taas oo laga yaabo inay gacan ka gaysatay tirinta ciyaartoygeeda sare.

Qeexitaanno:

- Qalabka wax ka beddelka: Aaladaha softiweerka ah ee ay bixiyaan horumariyeyaasha ciyaarta u oggolaanaya isticmaaleyaasha inay wax ka beddelaan ama habeeyaan qaybaha ciyaarta, sida garaafyada, makaanikada ciyaarta, iyo is-dhexgalka isticmaale.

- Taageerada Mod: Hirgelinta iyo helitaanka qalabka wax-ka-beddelka ee ciyaarta, taas oo u oggolaanaysa ciyaartoydu inay abuuraan oo wadaagaan wax ka beddelka.

- Ciyaartoyda isku-xiran: Tirada ciyaartoyga si firfircoon u ciyaaraya ciyaar isku mar.

