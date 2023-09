Fahamka Fiisigiska ka dambeeya Viral Starfield Clip Clip Baradhada

By

Toddobaadkii hore, fiidiyoow fiidiyoow ah oo ciyaaryahan Starfield ah oo 20,000 oo baradho ah ku shubaya qolkii markabka ee ay saarnaayeen ayaa fayras galay. In kasta oo geesinimada hawshan oo kale ay soo jiidatay dareenka, xiisaha dhabta ahi waxay ku jirtaa xaqiiqda ah in dhammaan baradhadaas "ay leeyihiin fiisigis." Laakiin maxay ka dhigan tahay shay in la haysto "fiisigiska"? Waa maxay sababta ay dadku ula yaabban yihiin raso baradho ah oo ku tumanaya ciyaarta sahaminta hawada sare?

Si aan u fahamno dhacdadan, waxaan la xiriirnay dhowr horumariye oo ciyaarta si aan u fahanno. Nikita Luzhanskyi, horumariye matoorka aan run ahayn, ayaa sharaxay sida isku dhaca walxaha loo xisaabiyo ciyaaraha. Asal ahaan, marka laba shay isku dhacaan nolosha dhabta ah, fiisigiska ayaa soo galaya ciyaarta. Si kastaba ha ahaatee, meelaha bannaan, kombiyuutaradu waxay u baahan yihiin wakhti ay ku xisaabiyaan fiisigiska shay kasta oo ku lug leh. Walxaha badan ee isku dhafan, xisaabinta badan ayaa loo baahan yahay, taas oo ka dhigaysa waxyaabo aad u adag.

Luzhanskyi waxa kale oo uu iftiimiyay in ciyaaruhu ay ku shaqeeyaan xad gaar ah, sida 60 fiim ilbiriqsikii (fps). Ilbiriqsi kasta gudahood, mishiinku wuxuu socodsiiyaa xogta gelinta, wuxuu ku dabaqaa adduunka ciyaarta, wuxuu xisaabiyaa isdhexgalka shayga, wuxuuna ka dhigayaa sawirka shaashadda. Mar kasta oo walxuhu jiraan, hubin badan oo matoorku u baahan yahay si uu u sameeyo isdhexgalka dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, ka gudubka xadka sare ee heerka jirku wuxuu sababi karaa ciyaarta inay hoos u dhigto, taas oo aan loo baahnayn ciyaartoyda.

Xisaabinta dhaqdhaqaaqa shayga ee ciyaarta waxay ku lug leedahay adeegsiga algorithms-ka badan si loo xisaabiyo dhaqdhaqaaqyada yaryar ee u dhexeeya shilinta ama waqtiyada dhexdooda. Qodobbada sida dardargelinta, xawaaraha, iyo isku dhaca ayaa lagu xisaabtamayaa. Gaaritaanka shilalka dhabta ah ee boqolaal ama kumanaan walxood waxay u baahan tahay kood hufan oo degdeg ah.

Xariifnimada filimka baradhada ee Starfield waxay ku jirtaa xaqiiqda inkasta oo ay haystaan ​​​​20,000 oo baradho ah oo isku dhacaya midba midka kale, dabaqa, iyo albaabka dhaqaaqa, waxay u dhaqmaan sida baradhada dhabta ah. Liam Tart, oo ah hormuudka farshaxanka dunida aan la aqoon, ayaa sharaxay in inkasta oo baradhadu ay wali muuqan karaan, waxay dhab ahaantii isku dayayaan fiisigiska mar kasta. Caadi ahaan, marka walxaha ay u dhow yihiin, isku dhacyadu waxay keenaan boodbood iyo gariir, laakiin baradhada ku jirta cajaladdu waxay u dhaqaaqdaa si tartiib ah marka albaabka la furo. Maareynta in la ekaysiiyo 20,000+ baradho ah iyada oo aan hoos u dhac weyni ku dhicin heerka jirku waa wax cajiib ah.

Megan Fox, aasaasaha Ciyaaraha Bottom Glass, waxay sii iftiiminaysaa caqabadaha iman kara ee ka dhalan kara jilitaankan. Waxay sharaxday farqiga u dhexeeya fiisigiska CPU, kaas oo ku shaqeeya kumbuyuutarka, iyo fiisigiska GPU, kaas oo ku shaqeeya kaadhka garaafyada. In kasta oo fiisigiska GPU uu aad ugu habboon yahay jilitaanka is-xakamaynta, fiisigiska CPU ayaa u fiican jilitaanka isdhexgalka ee ku lug leh isdhexgalka ciyaartoyga. Xaqiiqda ah in jilitaanka baradhada lagu gaarey iyadoo la adeegsanayo fiisigiska CPU waxay ku kordhineysaa dabeecadda cajiibka ah ee cajaladda.

Gebagebadii, clip-ka baradhada ee fayraska ah ee Starfield waxa uu soo bandhigay qallafsanaanta jilidda fiisigiska ee ciyaaraha. Tirada badan ee baradhada ku lug leh waxay soo bandhigtay caqabad xagga awoodda xisaabinta iyo kobcinta koodhka. Xaqiiqda ah in baradhadu ay u dhaqmeen sida baradhada dhabta ah in kasta oo ay ku nool yihiin jawi wanaagsan ayaa ah waxa ka dhigaya clip-kan run ahaantii maan-gaab.

