Starfield waxa ay dhigataa Rikoodhka sidii Ciyaartii ugu waynayd ee Bethesda

Starfield, booska RPG ee aadka looga sugayo Bethesda, ayaa soo gal cajiib ah ka dhigtay adduunka ciyaaraha. Tan iyo markii la sii daayay Agoosto 31, ciyaartu waxay soo ururisay in ka badan 6 milyan oo ciyaartoy, taasoo ka dhigaysa bilawgii ugu weynaa ee taariikhda Bethesda. Caannimadeeda ayaa loo turjumay tirooyinka iibka bilawga ah ee cajiibka ah, iyadoo Starfield ay maamusho jaantusyada iibka dhijitaalka ah iyo jirka labadaba.

On Steam, ciyaartu waxay hadda haysaa lambarka-laba booska shaxda iibka ugu sarreeya ee caalamiga ah, oo ka dambeeya horyaalnimada muddada dheer, Counter Strike: Global Offensive. In kasta oo Starfield ay leedahay ilaa 200,000 ciyaartoy oo isku xidhan, marka la barbar dhigo CS: GO's milyan, waxa ay dhaaftay tirada ciyaartoyga ee Bethesda RPG-yada caanka ah sida Skyrim, Fallout 4, iyo The Elder Scrolls Online.

Guusha Starfield kuma koobna boqortooyada dhijitaalka ah. Gudaha Boqortooyada Midowday, ciyaartu waxay sheegatay booska ugu sarreeya shaxda iibka jireed, oo dhaaftay cinwaannada sida Hogwarts Legacy iyo Mario Kart 8 Deluxe. Christopher Dring, oo ah madaxa GamesIndustry.Biz, ayaa amaanay guusha Starfield wuxuuna barbardhigay soo bandhigiddeeda jireed ee Diablo 4, taas oo ahayd garaac dijital ah oo weyn.

Inkasta oo Starfield uu diyaar u yahay inuu u ciyaaro bilaashka Xbox iyo mulkiilayaasha PC ee leh rukunka Game Pass, taageerayaasha qaar ayaa si badheedh ah u iibsanaya ciyaarta si ay u taageeraan Bethesda Studios oo ay u hubiyaan guusheeda sii socota. Hal ciyaaryahan ayaa muujiyay sababaha ay u iibsadeen nooca dhijitaalka ah, iyaga oo sheegaya in taageeridda ciyaarta dhaqaale ay u horseedi doonto waxyaabo badan iyo taageero ka yimaada horumariyeyaasha.

Inkastoo Bethesda aysan shaacinin tirooyinka iibka rasmiga ah, waxqabadka Starfield wuxuu muujinayaa bilow xoogan oo ciyaarta ah. Maaddaama bulshada ciyaaraha ay si xiiso leh u sugayaan cusboonaysiin dheeraad ah, waxay umuuqataa in Starfield ay si adag isu taagtay sidii siideynta weyn ee Bethesda.

