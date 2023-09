By

Starfield, ciyaarta meel bannaan ee aadka loo sugayo ee Bethesda, waxay sii waddaa inay jabiso rikoodhada tan iyo markii la sii daayay. Ciyaartu waxay hadda dhaaftay tirinta ugu sarreysa ee Skyrim ee ciyaartoyga isku mar ah ee Steam, oo gaadhay 330,723 ciyaartoy isku mar. Tiradani waxa ay dhaaftay rikoodhkii Skyrim ee ahaa 287,411 ciyaartoy oo isku xidhan oo dib loo dhigay 2011kii.

Waxaa xusid mudan in tirooyinkani ay ku saleysan yihiin kaliya ciyaartoyda Steam, maadaama Starfield sidoo kale laga heli karo PC iyada oo loo sii marayo Game Pass iyo Xbox consoles. Madaxa Xbox Phil Spencer ayaa hore ugu dhawaaqay in Starfield ay horay u ururisay in ka badan hal milyan oo ciyaartoy dhammaan aaladaha Sebtember 7-deedii.

Iyadoo bilawga Starfield loo tixgalinayo inuu ka weyn yahay ciyaar kasta oo Fallout ah ilaa maanta, wali way ka hoosaysaa tirooyinka ciyaartoyga ee isku xidhan ee uu gaadhay Fallout 4 ee 2015. Fallout 4 ayaa ugu sarraysay ku dhawaad ​​473,000 ciyaartoy oo isku xidhan intii la sii daayay. Si kastaba ha noqotee, Starfield ayaa si aad ah uga wanaagsan Fallout 76, kaasoo kaliya gaaray ugu badnaan 32,982 ciyaartoy sanadka 2020.

In kasta oo aan dhaafin tirada ciyaartoyga isku midka ah ee RPG-yada kale ee caanka ah sida Baldur's Gate 3, Starfield ayaa sheegtay kaalinta shanaad ee ciyaarta ugu weyn Steam. Waxay hadda fadhidaa gadaasheeda PUBG: Goobaha dagaalka, Baldur's Gate 3, Dota 2, iyo Counter-Strike: Global Offensive.

Guusha Starfield tan iyo markii la bilaabay waxay muujinaysaa heerka sare ee rajada iyo xiisaha ciyaarta. Iyadoo ciyaartoydu ay sii wadaan inay sahamiyaan baaxadda bannaan ee RPG-gan immersive, waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida ay wax u dhacayso marka la barbardhigo cinwaannada kale ee caanka ah mustaqbalka.

Ilaha: faallooyinka horumariyaha, diiwaanada SteamDB