Wadashaqeynta Bethesda ee AMD Faa'iidooyinka AMD GPU-yada iyo CPU-yada

Dhawaan, iskaashiga Bethesda ee AMD ee ciyaartooda soo socota, Starfield, ayaa fiiro gaar ah u leh ciyaartoyda PC. Marka loo eego falanqaynta faahfaahsan ee Digital Foundry, waxay umuuqataa in Starfield la hagaajiyay si ay sifiican uga qabato AMD GPUs iyo CPUs marka la barbar dhigo dhigooda Intel iyo Nvidia.

AMD waa lammaanaha PC-ga gaarka ah ee Starfield, waxayna si dhow ula shaqeynayeen injineerada Bethesda si ay ugu wanaajiyaan ciyaarta qalabka AMD. Wadashaqeyntaani waxay keentay waxqabad wanaagsan oo ku saabsan nidaamyada AMD. Tusaale ahaan, Digital Foundry waxay ogaatay in jiilkii hore ee AMD Radeon RX 6800 XT oo ay weheliso Intel's Core i9-12900K, ciyaartu waxay ku socotaa 46% dhakhso ah marka la barbar dhigo Nvidia jiilkii hore ee RTX 3080 isla nidaamka.

In kasta oo celceliska heerarka jirku ay ka hooseeyaan RTX 3080, waqtiyada xaddidan waxay sidoo kale la ildaran yihiin isugeynta joogtada ah. Waxay u muuqataa in goobta tayada hooska ultra ay noqon karto dembiilaha arrintan. Beddelidda goobtan waxay wanaajin kartaa waxqabadka, gaar ahaan Nvidia GPU-yada da'da ah.

Intaa waxaa dheer, Digital Foundry waxay soo bandhigtay qaar ka mid ah cilladaha waxqabadka qalaad ee Intel CPUs. Awood u siinta hyperthreading ee chips Intel dhab ahaantii waxay keentaa heerar dhexdhexaad ah oo ka sii daraya marka la barbardhigo marka la damiyo. Dhanka kale, daminta SMT ee AMD CPUs ma saameynayso heerarka qaab-dhismeedka inta badan laakiin waxay sababtaa waqtiyada qaab-dhismeedka inay noqdaan kuwo iswaafaqsan.

Guud ahaan, Digital Foundry waxay soo gabagabeyneysaa in Starfield ay u muuqato in loo habeeyay nidaamyada AMD laakiin aan aad u badaneyn kuwa Intel iyo Nvidia. Waxay soo jeedinayaan in Bethesda ay tahay inay ka shaqeyso sidii ay ciyaarta ugu wanajin lahayd meelahan, iyo Intel iyo Nvidia waa inay sii daayaan darawalada la cusbooneysiiyay waqti ka dib.

Walaaca waxaa kiciyay ciyaartoyda PC-ga kuwaas oo filayay in ciyaarta ay si fiican uga soo dhalaali doonto nidaamka Nvidia iyo Intel. Agaasimaha Bethesda, Todd Howard, ayaa ku sheegay wareysiga in ciyaarta loo habeeyay PC-yada oo ay riixdo xuduudaha tignoolajiyada. Si kastaba ha ahaatee, ciyaartoyda qaar ayaa rajaynaya in cusboonaysiinta mustaqbalka iyo sii daynta darawalku ay hagaajin doonaan waxqabadka ciyaarta nidaamyada aan AMD ahayn.

