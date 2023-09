La'aanta eeyaha aan macquul ahayn ee Starfield: Taageerayaasha waxay rabaan saaxiibadooda xanaaqsan

Starfield, ciyaartii ugu dambeysay ee laga dhufto Bethesda, waxay soo jiidatay ammaan iyo dhaleeceyn isku mid ah. Si kastaba ha ahaatee, hal dhinac oo xitaa taageerayaasha ciyaarta ay ku wareeraan ayaa ah maqnaanshaha eeyaha. Isticmaale Reddit u/Hbimajorv ayaa ka dhawaajiyay inaysan ku qanacsanayn, iyaga oo sheeganaya in la'aanta eeyaha ay tahay qaybta ugu macquulsan ee Starfield.

Marka loo eego sharraxaadda shay ee ciyaarta, noocyada eeyaha qaarkood ayaa la sheegay inay dabar go’een. Sharaxaaddani waxay keentay in taageerayaashu ay qiyaasaan in dhammaan bisadaha iyo eyda ay la kulmeen qaddar isku mid ah. u/Hbimajorv waxa ay ku doodaysaa in tani ay tahay mid aan macquul ahayn sababtoo ah aadanuhu had iyo jeer waxa ay aad ugu dheeraadeen ilaalinta iyo daryeelka xayawaanka rabaayada ah,xitaa duruufo adag.

Taageerayaasha faallooyinka ayaa ku raacay u/Hbimajorv, iyaga oo sheegaya in maqnaanshaha xayawaanka rabaayada ah ay u burburisay i dhexgalka iyaga. Waxay aaminsan yihiin in ciyaartoygu ay ahayd inay helaan fursad ay eeyaha uga badbaadiyaan dabar goynta, iyadoo la eegayo xidhiidhka adag ee ka dhexeeya aadanaha iyo saaxiibadooda afarta lugood leh.

Waxa xiiso leh, iyadoo la'aanta eeyaha ay tahay walaac weyn, taageerayaasha qaar ayaa sidoo kale ogaaday maqnaanshaha bisadaha ee Starfield. Alaabooyinka suuqgeynta hore ee ay ku jiraan bisadaha ayaa horseeday mala-awaal ah in laga yaabo in gabi ahaanba laga gooyay ciyaarta.

Gebogebadii, maqnaanshaha eeyaha ee Starfield waa qodob ay isku hayaan taageerayaasha. Qaar badan ayaa u arka mid aan macquul ahayn, marka la eego xiriirka ka dhexeeya aadanaha iyo xayawaankooda. In kasta oo ciyaartu ay bixiso sharraxaad maqnaanshahooda, haddana way ka gaabinaysaa qancinta taageerayaasha rabitaanka ah in saaxiibadooda dhogorta leh ay dhinacooda ka joogaan caalamka casriga ah.

