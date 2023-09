La-hawlgalayaasha MTV ee Snapchat-ka si ay isugu daraan Waaya-aragnimada AR ee Abaalmarinta Muusikada Muusikada

By

MTV waxa ay ku biirtay xoogaga Snapchat si ay ugu ogolaato isticmaalayaasha in ay u codeeyaan qayb Abaalmarinta Muusikada Muusikada ee soo socota (VMAs) iyaga oo isticmaalaya lensyada ku salaysan Snapchat ee AR. Iyada oo ka faa'iidaysanaysa Qalabka kamarada ee Snap's, MTV waxay rabta inay ku darto khibradaha dhabta ah ee la kordhiyay (AR) bandhigga abaal-marinta.

Marka saddexda ugu dambeeya ee qaybta Farshaxan cusub ee ugu Fiican la go'aamiyo, isticmaalayaasha Snapchat waxay heli doonaan fursad ay ku dhiibtaan codkooda iyagoo isticmaalaya muraayad gaar ah oo uu sameeyay Saucealitos. Iyagoo ku calaamadaynaya doorashadooda hal, laba, ama saddex farood, isticmaalayaashu waxay dooran karaan fanaanka ay rabaan inay u codeeyaan. In kasta oo aan la hubin inta ay la egtahay saamaynta codbixinta Snapchat ku yeelan doonto tirinta u dambaysa, cod kasta ayaa la tiriyaa.

Inta lagu jiro baahinta tooska ah ee VMA, MTV waxa ay qorshaynaysaa in ay soo bandhigto AR Moonperson, oo ay ka muuqato sawir-gacmeedyo taageere la soo gudbiyay, inta ay socotay dhacdada. Taabasho niyad-sami ah ahaan, MTV waxay dadka ka codsatay inay hore u soo gudbiyaan sawir-gacmeedkooda iyagoo isticmaalaya qaab dhaqameed.

Si loo sii mashquuliyo daawadayaasha, shaqsiyaadku waxay la kulmi karaan saamaynta AR Moonperson, iyaga oo u saadaalinaya guryahooda. Iyaga oo ka dooranaya sawir-qaade kaamirada duuban, waxay markhaati ka noqon karaan Moonperson-sabbaynaya wejigooda oo ka muuqda muuqalka

Isticmaalayaasha Snapchat waxay heli karaan waayo-aragnimadan AR ee laga bilaabo 11 AM ET Sebtembar 12, saacado badan ka hor inta aysan VMA bilaabmin 8 PM ET.

Halka VMA-yadii hore ee MTV ay diiwaangeliyeen 40.1 milyan oo is-dhexgal guud ahaan baraha bulshada sida Facebook, Instagram, Twitter, iyo YouTube, Snapchat ayaa liiska ka maqnaa. Si kastaba ha ahaatee, MTV ayaa qirtay in Snapchat uu si fiican ugu habboon yahay dhagaystayaasheeda bartilmaameedka ah ee 13- ilaa 24-sano jirka ah.

Wadashaqeyntan lala yeeshay MTV waxay calaamad u tahay gelitaanka rasmiga ah ee Snapchat ee gelitaanka abaalmarinta bandhigga booska iyadoo la adeegsanayo Qalabka Kamarada. Markii hore, Snap waxay iskaashi la lahayd xaflado muusig oo kala duwan, fanaaniinta dalxiiska ku jira, iyo tartamada ciyaaraha si ay u soo bandhigaan khibradaha AR taageerayaasha. Kooxda kubbadda cagta ee LA Rams, tusaale ahaan, waxay isticmaaleen tignoolajiyada Snapchat ee garoonka si ay taageerayaasha ugu soo bandhigaan shaashadda weyn.

Xooga saarista Snap ee summadaysan iyo xalalka kamaradaha ku salaysan ee AR ayaa si isa soo taraysa u muuqda. Marka laga soo tago la kaashada xafladaha muusiga, shirkaddu waxay bilawday Adeegyada Ganacsiga ee AR (ARES) oo bixisa qalab ay ka mid yihiin AR Try-On iyo 3D daawashada alaabta. Snap waxa kale oo ay soo bandhigtay muraayadaha AR, taas oo u sahlaysa summadaha in ay ku daraan tignoolajiyada meelaha bannaan.

